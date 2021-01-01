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2021.01.01 13:32

Началось председательство Литвы в Совете министров стран Балтии

LRT.lt2021.01.01 13:32
Lietuvos Respublikos vėliava
Lietuvos Respublikos vėliava / E. Blaževič/LRT nuotr.

C 1 января Литва переняла от Эстонии председательство в Совете министров стран Балтии. В период литовского председательства намечается уделять особое внимание региональной безопасности и обороне, цифровизации, «зеленой» повестке дня и энергетической безопасности, поддержке демократических процессов в Беларуси и решению проблем, созданных COVID-19.

На видеоконференции премьер-министров стран Балтии, состоявшейся в конце прошлого года, премьер-министр представила приоритеты председательства Литвы.

«Самая важная задача для всех стран Балтии сейчас – координировать действия по борьбе с пандемией и правильно использовать средства Плана экономического восстановления ЕС. В этом году особое внимание будет уделено реализации проектов по синхронизации электросетей и Rail Baltica, а также объединению сил стран Балтии и поддержке народа Беларуси», - сказала премьер-министр.

В этом году в Литве планируется провести встречи глав правительств Литвы, Латвии и Эстонии. Если позволят условия пандемии, первая встреча будет проведена уже в феврале в Вильнюсе.

Последний раз Литва председательствовала в Совете министров стран Балтии в 2018 году.

Lietuvos Respublikos vėliava
Lietuvos Respublikos vėliava
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuvos Respublikos vėliava
# Литва# страны Балтии

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