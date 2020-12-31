"Я выхожу". Главные события 2020 года в Беларуси

Тридцать первого декабря 2019 года мало кто представлял, каким наступающий 2020 год станет для Беларуси. Во Дворце независимости под бой курантов Александр Лукашенко так рассуждал про будущее страны: "Да, это будет год тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений. Все как в обычной жизни. Но как по-другому? Ведь право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не дается".

Предсказание сбылось. Хотя вряд ли Лукашенко представлял себе именно такой сценарий. Спустя 8 месяцев после этого выступления сотни тысяч белорусов вышли на улицу с требованием отставки Александра Лукашенко.



Предсказание сбылось. Хотя вряд ли Лукашенко представлял себе именно такой сценарий. Спустя 8 месяцев после этого выступления сотни тысяч белорусов вышли на улицу с требованием отставки Александра Лукашенко.

Началось все весной. Седьмого мая предприниматель и блогер Сергей Тихановский заявил о намерении баллотироваться на пост президента Беларуси: "Более 100 тысяч подписчиков на сегодняшний момент просят меня участвовать в этой кампании, потому что не верят и не видят ни одного кандидата, за которым они могли бы пойти и которому они бы могли доверять".

В итоге Тихановский так и не стал кандидатом в президенты. Центризбирком Беларуси отказал ему в регистрации. Вместо него решение баллотироваться приняла его жена – 37-летняя домохозяйка и мать двоих детей Светлана Тихановская. И ЦИК ее допустил. Спустя полгода Тихановская войдет в список ста самых влиятельных женщин года по версии BBC, а также в число 28 самых влиятельных людей Европы по версии американского журнала Politico.

Сам Сергей Тихановский с конца мая находится под арестом. Блогера задержали на одном из предвыборных пикетов в поддержку его жены. Тихановского обвиняют по трем статьям, в том числе в грубом нарушении общественного порядка. Правозащитники признали его политзаключенным.

Под арестом находится еще один потенциальный кандидат в президенты Беларуси – банкир Виктор Бабарико. Бывший глава "Белгазпромбанка" заявил о президентских амбициях в середине мая, арестован был в июне по обвинению в экономических преступлениях. Как и Тихановский, признан политзаключенным.

Третий потенциальный кандидат в президенты, бывший дипломат и сооснователь Парка высоких технологий Валерий Цепкало был вынужден бежать из Беларуси из-за угрозы уголовного преследования.

Летом во главе оппозиции остаются три женщины – кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника Цепкало.

"Возможно, если бы я была одна, возможно, сил бы не хватило. Но сейчас чувствую поддержку милых дам, их штабов, и объединение с нашим штабом, конечно, придает мне сил", – говорила Светлана Тихановская.

Предвыборные пикеты Тихановской собирают аншлаги по всей стране. Тысячи белорусов приходят поддержать оппозиционную кандидатку с историческим бело-красно-белым флагом Беларуси, ставшим символом протеста. Самый масштабный пикет прошел 30 июля в Минске. Он собрал более 60 тысяч человек. Светлана Тихановская обещает проведение новых выборов в случае своей победы: "Я не политик, и власть мне не нужна, но мой муж за решеткой. Я вынуждена была спрятать своих детей ради их безопасности. Я пожертвовала спокойной жизнью ради нас всех".

Белорусы видят в Тихановской шанс на перемены. Девятого августа, в день голосования, ее сторонники массово идут на избирательные участки. На руках – белые ленты как символ перемен. Для того чтобы отдать свой голос, люди становятся в огромные очереди к участкам – такого в Беларуси не было никогда.



"Настоящее время"