Der Spiegel. Чего в 2020 году добились люди во всем мире

"Таиланд, Аргентина, США, Перу: несмотря на пандемию, в этом году многие люди боролись за перемены в своих странах - и некоторые из них добились успеха. Зачастую важную роль играло молодое поколение", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В прошедшие месяцы новые протесты вспыхивали по всему миру, - отмечают журналистки Соня Петерандерль и Фиона Вебер-Штайнхаус. - Коронакризис временно ослабил, но не подавил такие массовые движения, как "Пятницы ради будущего", протесты в защиту прав женщин или против правительств - многие инициативные группы переместили свою активность в интернет и мобилизуют людей в соцсетях".

"Пандемия действует при этом, как лупа: благодаря ей, еще более отчетливо проявились социальное неравенство и конфликты, а во многих регионах возросло возмущение правительством, отсутствием равноправия и полицейским насилием".

"Несколько движений даже добились небольших и более крупных триумфов и сделали еще один шаг в своей борьбе за улучшение работы правительств, права женщин или против расизма. Решающую роль зачастую играло давление уличных протестов, при этом некоторым успехам, например, реформе об абортах в Аргентине или закону против цифрового насилия в Мексике, предшествовали многолетняя активность и лоббистская работа. Во многих регионах ключевую роль сыграло молодое поколение - и мобилизация людей с помощью соцсетей и видео, снятых на мобильный телефон", - говорится в статье.

"В Перу, Чили или Таиланде протестные движения смогли осуществить политические и экономические изменения", - указывает издание.

"Когда в ноябре в Перу был лишен власти президент Мартин Вискарра, занимавший свой пост с 2018 года, ярость граждан была велика - ведь они надеялись, что с ним наконец-то что-то изменится. Вискарра хотел бороться с коррупцией, он поддерживал, например, реформы по ограничению парламентского иммунитета".

"Благодаря протестам в сети, активистам и блогерам с несколькими миллионами подписчиков удалось достучаться до подростков и молодых взрослых, которые до этого были аполитичными - и впервые в их жизни заставить их выйти на улицы".

"После вынужденной отставки временного президента Мануэля Мерино до выборов в апреле 2021 года страной будет править Франсиско Сагасти: после случаев полицейского насилия на протестах он уволил многих сотрудников служб безопасности, также он планирует реформировать полицию", - говорится в статье.

"Соседняя страна Чили уже находится на пути к новой конституции, которая должна изменить экономическую и социальную политику. В октябре граждане голосовали о реформе конституции, которая считается наследием диктатуры Пиночета - за реформу проголосовало более 2/3 избирателей. (...) Референдума добилось массовое движение, которое с прошлой осени требует в Чили более справедливого общества".

"С июля десятки тысяч людей протестуют и в Таиланде, в основном это молодые люди на улицах Бангкока. Они хотят отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча и ограничения власти короля Махи Вачиралонгкорна. (...) Для страны эти демонстрации стали нарушением табу. За оскорбление короля можно получить до 15 лет тюрьмы. Лидеры протестов уже были подвергнуты допросу. (...) Однако кое-что уже изменилось. СМИ Таиланда сообщали о протестах и их критике монархии, и теперь молодые таиландцы спорят в своих семьях о монархии и демократии. В Twitter распространяются фотографии короля в приспущенных штанах или короткой майке. Все это может показаться незначительным, однако может изменить страну в долгосрочной перспективе, - подчеркивает Der Spiegel. - К тому же расследования оппозиции оказывают давление на короля и в Германии: его обвиняют в том, что он, находясь там, занимается выполнением своих должностных обязанностей".

"Движения женщин в Аргентине и Мексике способствовали в этом году продвижению реформ, за которые они боролись уже много лет", - продолжает издание.

"В середине декабря Палата депутатов Аргентины открыла путь исторической реформе об абортах: она предусматривает, что в будущем женщины смогут прерывать беременность в первые 14 недель. Ранее аборт был законным, только если женщина была изнасиловала или ее жизнь находилась под угрозой".

"Мексика намерена в будущем лучше защищать женщин от киберпреступности. "Закон Олимпии" определяет цифровое насилие как преступление и предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет для злоумышленников, распространяющих материалы интимного характера".

"Долгое время такие преступления считались мелкими нарушениями - но активистка Олимпия Корал, способствовавшая продвижению реформы, по своему опыту знает, как распространение интимных материалов может разрушить жизнь. Ее бывший бойфренд загрузил в соцсети видео, на котором она запечатлена обнаженной; в небольшом консервативном городе, где она жила, Олимпия больше не осмеливалась выйти на улицу, ее высмеивали и оскорбляли", - говорится в статье.

"Видео убийства полицейскими Джорджа Флойда в США в мае 2020 года шокировало людей по всему миру - почти девять минут сотрудник полиции прижимал шею Флойда коленом к земле, в то время как он более 20 раз прокричал, что ему не хватает воздуха. После этого во многих городах мира (...) на улицах прошли протесты Black Lives Matter против системного расизма и полицейского насилия".

В Бразилии в ноябре десятки тысяч людей вышли на протесты после убийства в супермаркете чернокожего покупателя - и здесь очевидец тоже снял насилие на камеру. Вскоре после убийства бразильский Сенат одобрил реформу о более жестком наказании преступлений, мотивами которых стали расизм или гомофобия, пишет Der Spiegel.