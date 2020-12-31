"Удивил объем онлайн-торговли". Экономист Александр Изгородин - об экономических итогах года в Литве

"Успех заключается в структуре литовской экономики, так как она сильно зависит от промышленности. А промышленность и в Литве и в других странах мира пострадала меньше всего", - констатирует литовский экономист Александр Изгородин.

Об этом экономист сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ.

"Экономика как Литвы, так и Европы пострадала от пандемии и безусловно упала. Но хорошая новость заключается в том, что в контексте других стран ЕС, наши показатели не такие уж плохие. Допустим, в третьей четверти 2020 года Литва занимала 2-е место по динамике экономики, уступая Ирландии, единственной стране ЕС, в которой экономика росла. У нас экономика упала на 3 - 3,2%", - сказал экономист.



По его словам, литовская экономика в большой степени зависит от промышленности, а промышленность и в Литве, и в других странах мира пострадала меньше всего.



"С другой стороны, наша экономика мало зависит от сектора услуг, ресторанов, отелей. Их доля в экономике является одной из самых небольших в Европе. Именно поэтому Литва показала довольно хороший результат в контексте других европейских стран. К примеру, экономика Испании в третьей четверти упала на 10 процентов, а в Литве - всего на 1,6 процентов", - отмечает А.Изгородин.



До введения второго локдауна в Литве было два сектора экономики, в которых наблюдался годовой рост. Промышленность и внутреннее потребление лучше всех справились с теми проблемами, которые вызвала первая волна коронавируса, констатирует экономист.



"На мой взгляд, промышленность будет показывать неплохие результаты и в начале 2021 года. Все потому, что потребление за пределами ЕС довольно быстро восстанавливается, особенно быстро оно растет в Китае, а это в свою очередь позитивно сказывается на производстве и потреблении в Европе.



Население Литвы не сильно испугалось второй волны

Александр Изгородин / BNS nuotr.



Тот факт, что в ЕС промышленность дает хорошие результаты, влияет и на литовскую промышленность, так как наши компании получают много контрактных заказов от немецких и шведских производителей. Что касается внутреннего потребления, то по итогам этого года, мы видим, что рост может составить 2-3%, а до второго карантина он составлял 4%", - говорит А.Изгородин.

По его словам, больше всего в этом году удивил объем онлайн -торговли, который вырос на 42-43% и будет расти дальше, что является последствием карантина.

"Также мы видим, что население Литвы не сильно испугалось второй волны коронавируса, в октябре и ноябре настроение людей ухудшилось в три раза меньше, чем в марте и апреле. Люди позитивно настроены, говоря о своих финансовых возможностях, несмотря на то, что прогнозы рынка труда ухудшились. Это положительно влияет на внутреннее потребление, которое в Литве сильно зависит от оптимизма населения", - констатирует экономист.

Говоря о перспективах экономики на следующий год, он отметил, что первое полугодие 2021 года будет сложным, так как будет активно ощущаться эффект второго карантина.

"Но если процесс вакцинации пройдет так успешно, как это прогнозируются, то второе полугодие будет намного лучше. Компаниям сейчас необходимо думать не только о последствиях второго карантина, но и о быстром росте экономики во втором полугодии 2021 года".