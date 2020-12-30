Татьяна Фельгенгауэр. Путин строит на границе стену лично для Навального

Российская власть посылает очередной сигнал Навальному, на этот раз при помощи СК. Содержание то же: оппозиционеру лучше не возвращаться в Россию. Вряд ли это сработает, считает Татьяна Фельгенгауэр.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против Алексея Навального буквально на следующий день после того, как ФСИН пригрозила ему заменой условного срока на реальный после публикации о его выздоровлении в медицинском журнале The Lancet. Кажется, среди ведомств началось соревнование, кто лучше сможет донести до оппозиционера мысль начальства о том, что ему лучше не возвращаться в Россию.

Сигнал для Навального из Кремля



Сложно представить, как еще российская власть может показать Алексею Навальному, что ему не нужно приезжать на родину. Первым сигналом было и остается демонстративное нежелание правоохранительной системы возбуждать уголовное дело по факту покушения на жизнь политика. В Кремле с самого начала утверждали, что никакого отравления не было. Затем, правда, версии начали меняться, но главное остается неизменным: расследовать произошедшее с Навальным в России не собираются.

Зато власти охотно демонстрируют готовность преследовать самого оппозиционера и его сторонников. Было очевидно, что после публикаций Bellingcat расследования отравления Навального реакция Кремля будет жесткой. И последствия не заставили себя ждать. Дело против Любови Соболь, предупреждение ФСИН о возможной замене условного срока Навального по делу "Ив Роше" на реальный, новое уголовное дело против оппозиционера - все это события лишь прошедших двух недель. Наверняка власти смогут придумать еще не один способ продолжить преследование Алексея Навального и его соратников. Хотя количество в данном случае не переходит в качество.

Привычные инструменты давления на Навального



Власть по-прежнему не в состоянии придумать что-то новое для борьбы с Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Все сводится к "запретить", "не пускать" и "посадить". И даже нынешнее уголовное дело - мошенничество в особо крупном размере, которое касается пожертвований ФБК, - это хорошо забытое старое. Все это Навальный и его сторонники уже видели несколько лет назад, когда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с пожертвованиями на мэрскую кампанию политика в 2013 году.

Сейчас, когда надо любыми способами закрыть Навальному въезд в страну, следователи возвращаются к старым методам, хотя и не добились ничего в прошлый раз. Для любого интересующегося человека нынешние претензии СК выглядят более чем странно: и ФБК, и Алексей Навальный подробно рассказывают о финансовых поступлениях и тратах, однако возбуждение этого дела и не рассчитано на здравый смысл.

Все это - лишь очередной кирпич в стену, которую Кремль пытается выстроить на границе России персонально для оппозиционного политика. И в этом смысле нервные действия силовиков, которые мы наблюдаем вот уже пару недель, выдают истинную реакцию Владимира Путина на происходящее вокруг Алексея Навального.

Президент Путин не бьется в истерике



Сравнивать действия властей и заявления президента очень любопытно. Путин, сам либо через пресс-секретаря Дмитрия Пескова, настаивает на полном безразличии к фигуре Навального. "Травить его, кому он нужен?" - говорит глава государства на итоговой пресс-конференции. "Путин не бьется в истерике. У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств", - вторит президенту Дмитрий Песков.

При этом мы видим активизацию силовиков и в отношении самого Навального, и в отношении его соратников. Очевидно, Кремль не придумал, как быть с возвращением оппозиционера в Россию. Запугать его уголовными делами и перспективой немедленно отправиться в колонию, кажется, не удается. Навальный раз за разом повторяет, что вернется в страну.

Не получается пока усмирить и ФБК, хотя целый ряд репрессивных законов бьет и по стратегии "Умного голосования", и по расследовательской деятельности Фонда борьбы с коррупцией. Пропаганда присоединяется к процессу, делая упор на то, что Навальный тратит деньги своих сторонников в личных целях, но и эта тактика легко разбивается буквально парой ссылок на отчеты.

Время сейчас играет против власти: чем больше нервных движений совершает Кремль, тем слабее он выглядит. К тому же чередой уголовных дел против оппозиционера власть так и не смогла отвлечь от главного вопроса в свой адрес: кто отравил Алексея Навального и почему это преступление не расследуется?

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW.