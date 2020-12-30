Лидеры ЕС подписали торговое соглашение с Британией

Руководители Евросоюза – глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – в среду в Брюсселе официально подписали от имени ЕС соглашения о взаимоотношениях между Евросоюзом и Великобританией после выхода Британии из ЕС.

Сегодня же на самолёте британских ВВС документы должны доставить в Лондон, где их подпишет премьер-министр Борис Джонсон.

Стороны согласовали документы всего несколько дней назад, после многомесячных переговоров. Речь идёт о трёх документах, главный из которых – соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Оно основано на нулевых тарифах и нулевых квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. Это угрожало бы потерями для бизнеса и ростом безработицы.

Британия официально вышла из Евросоюза 31 января 2020 года, однако до конца года действовал переходный период, в течение которого сохраняются в силе все действовавшие ранее соглашения. С 1 января 2021 года Британия покинет ЕС не только формально, но и де-факто, а на смену старым соглашениям должны прийти новые. Британский парламент намерен одобрить их в ближайшие часы, ещё до наступления нового года. Однако Европарламент рассмотрит их не раньше, чем в марте, в связи с чем Совет ЕС ранее принял решение ввести их в действие временно с 1 января, пока сроком на 2 месяца.

Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и стала первой страной, которая его покинула.



Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС начались в июне 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Британский парламент одобрил соглашение только после досрочных выборов, на которых победили консерваторы во главе с Борисом Джонсоном.



Радио "Свобода"