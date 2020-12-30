Новости

2020.12.30 12:58

Лидеры ЕС подписали торговое соглашение с Британией

Радио «Cвобода»2020.12.30 12:58
Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen
Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen / AP nuotr.

Руководители Евросоюза – глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – в среду в Брюсселе официально подписали от имени ЕС соглашения о взаимоотношениях между Евросоюзом и Великобританией после выхода Британии из ЕС.

Сегодня же на самолёте британских ВВС документы должны доставить в Лондон, где их подпишет премьер-министр Борис Джонсон.

Стороны согласовали документы всего несколько дней назад, после многомесячных переговоров. Речь идёт о трёх документах, главный из которых – соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Оно основано на нулевых тарифах и нулевых квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. Это угрожало бы потерями для бизнеса и ростом безработицы.

Британия официально вышла из Евросоюза 31 января 2020 года, однако до конца года действовал переходный период, в течение которого сохраняются в силе все действовавшие ранее соглашения. С 1 января 2021 года Британия покинет ЕС не только формально, но и де-факто, а на смену старым соглашениям должны прийти новые. Британский парламент намерен одобрить их в ближайшие часы, ещё до наступления нового года. Однако Европарламент рассмотрит их не раньше, чем в марте, в связи с чем Совет ЕС ранее принял решение ввести их в действие временно с 1 января, пока сроком на 2 месяца.

Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и стала первой страной, которая его покинула.

Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС начались в июне 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Британский парламент одобрил соглашение только после досрочных выборов, на которых победили консерваторы во главе с Борисом Джонсоном.

Радио "Свобода"

Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen
Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen
1 / 1AP nuotr.
Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen
# В мире

Популярно

COVID-19 ligoninėje

Новости

2020.12.29 14:40

COVID-19 в Литве: 800 смертельных случаев не были включены в официальную статистику

Москва

Новости

2020.12.29 15:57

Приостановлена работа консульского отдела посольства Литвы в России

Новости

2020.12.30 10:40

Новый антирекорд в Литве - 3934 новых случаев COVID-19 за сутки скончались 75 человек

Новости

2020.12.29 14:53

В Сантаришской клинике - семь пациентов с возможно новым штаммом COVID-19

Aliaksandras Lukašenka

Новости

2020.12.29 16:46

Франак Вячорка: санаторий "Беларусь" в Друскининкай – часть коррумпированной схемы

Katedra

Новости

2020.12.30 09:29

Политолог Бернарас Ивановас об итогах года: государство у нас слабое и пока не справляется с поставленными задачами

Неринга

Новости

2020.12.29 17:03

Неринга становится культурной столицей Литвы

Pierre Cardin

Новости

2020.12.29 14:42

Умер модельер Пьер Карден

12
Любовь Соболь

Новости

2020.12.29 14:18

Дело против Соболь: зачем следствию ДНК соратницы Навального и что ей грозит

Новости

2020.12.30 10:26

Вильнюсская компания оштрафована за нелегальное трудоустройство украинцев