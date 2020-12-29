Франак Вячорка: санаторий "Беларусь" в Друскининкай – часть коррумпированной схемы

Представитель белорусской оппозиции Франак Вячорка утверждает, что пострадавший от санкций Евросоюза санаторий "Беларусь", находящийся в литовском Друскининкай, является частью коррумпированной схемы режима Александра Лукашенко.

Об этом советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка сказал в интервью BNS спустя день после публикации информации о том, что банк Swedbank заморозил счета санатория.

Счета заморожены по причине принадлежности санатория Главному хозяйственному управлению президента Беларуси, в отношении которого введены санкции ЕС.

"Государство Лукашенко стало мафиозным государством. Администрации президента принадлежат множество компаний, ресторанов, торговых центров, частных медицинских центров и даже санатории", – сказал Ф. Вячорка.

"Эта организация оказалась в санкционном списке, а блокирование счетов является результатом мафиозной государственной структуры Лукашенко", – отметил он.

По его словам, для того, чтобы добиться изменений, необходимо "уничтожить вертикаль власти Лукашенко".

"Мы боролись не только за свободные выборы, мы боролись против коррупции. Правда заключается в том, что этот санаторий является частью коррумпированной схемы", – сказал Ф. Вячорка.

Оппозиционный активист выразил надежду на то, что ведомства Евросоюза выявят и арестуют и другие счета, которые принадлежат представителями режима А. Лукашенко, находящихся в списке санкцией.

По данным Фонда социального страхования Литвы "Содра", в санатории "Беларусь" работают 393 человека.

Литовское Министерство иностранных дел утверждает, что в данный момент выясняет, какую помощь можно предоставить гражданам Литвы, работающим в санатории.