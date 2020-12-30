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2020.12.30 08:10

Белоруса задержали в Литве за контрабанду старинных монет

BNS, LRT.lt2020.12.30 08:10

Литовские таможенники на КПП Шальчининкай задержали гражданина Беларуси за контрабанду старинных монет.

Водитель грузовика DAF был задержан в рождественскую ночь примерно в 22:00 после пересечения границы Литвы и сокрытия того факта, что среди личных вещей у него были старинные монеты, сообщила Таможенная криминальная служба.

В тайнике хранились современные и старинные монеты, в том числе несколько десятков серебряных монет, похожих на старые арабские дирхамы и золотые рубли царских времен.

Помимо монет был найден и старинный серебряный сплав.

Контрабандные предметы были изъяты и будут переданы специалистам Департамента культурного наследия для дальнейшей экспертизы.

На граждан Беларуси составлен протокол об изъятии товаров.

1 / 1E. Genio/LRT nuotr.
# Литва

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