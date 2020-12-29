Дело против Соболь: зачем следствию ДНК соратницы Навального и что ей грозит

Юристку ФБК Любовь Соболь в воскресенье отпустили из СИЗО. Это произошло через двое суток после задержания по делу о незаконном проникновении в жилище тещи сотрудника ФСБ. Соболь грозит реальный срок, но ее адвокат считает такой исход маловероятным.

Что произошло 21 декабря в доме сотрудника ФСБ, которого Навальный называет участником покушения на него? Как работает статья о незаконном проникновении в жилище и чем обернется дело против соратницы Навального? Разбиралась Русская служба Би-би-си.



Дело Соболь связано с ее попыткой пообщаться с сотрудником ФСБ, военным химиком Константином Кудрявцевым.



Последний, по данным расследования Bellingcat, с другими силовиками участвовал в слежке за лидером оппозиции и мог быть причастным к его отравлению.



Навальный 21 декабря обнародовал запись разговора с человеком, которого он идентифицирует как Константина Кудрявцева и которому он звонил под видом помощника секретаря Совбеза России. Его собеседник признался, что удалял следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок" с нижнего белья оппозиционера.



В день публикации пленки Соболь дежурила у дома Кудрявцева в машине и звонила в дверь его квартиры.



В чем обвиняют Соболь



Дело возбуждено по заявлению женщины, которую в ФБК называют тещей и соседкой Кудрявцева - их квартиры находятся на одной лестничной площадке.



По данным Навального, Кудрявцев купил теще квартиру в Новокосино стоимостью около 7 млн рублей через два месяца после отравления лидера оппозиции.



После возбуждения уголовного дела Соболь провела двое суток в изоляторе - ее отпустили, предъявив обвинение в незаконном проникновении в жилище.



Ее адвокат Владимир Воронин сообщил Би-би-си, что суд не будет избирать меру пресечения для юристки ФБК. От дальнейших комментариев по этому поводу он отказался, сославшись на подписку о неразглашении материалов уголовного дела.



Соболь давать подписку отказалась, но Би-би-си не удалось связаться с ней - во время обысков в квартире юристки у нее забрали всю электронику.



То, что суд не будет избирать меру пресечения, может означать, что ее уже определил следователь. Без суда он не может назначить меру пресечения строже, чем подписка о невыезде.





Была ли Соболь в квартире сотрудника ФСБ или его тещи?



Соболь после выхода из СИЗО не комментировала этот эпизод уголовного дела.



Адвокат Воронин не ответил на вопрос Би-би-си об этом из-за подписки о неразглашении. По его словам, Соболь в скором времени сама расскажет подробности своего дела.



Следственный комитет заявил, что Соболь пыталась проникнуть в чужое жилище, надев форму сотрудника Роспотребнадзора. После этого она якобы притворилась “брошенной женой с маленьким ребенком”, чтобы ввести в заблуждение курьера и проникнуть в подъезд.



По российским правовым нормам, подъезд относится не к частной, а общедомовой собственности и считается публичным помещением. Прямого запрета на нахождение в чужом подъезде в законе нет.

Затем она якобы обманом проникла в квартиру Субботиной, обошла все помещения квартиры и снимала их на телефон, утверждают в СКР.



В соцсетях Соболь нет видеозаписей из чьей-либо квартиры, хотя она вела несколько прямых эфиров около дома Кудрявцева и на одном из роликов говорит: “Я сейчас приходила к нему домой и разговаривала, предполагаю, с его мамой. Она мне не открыла дверь, но мне удалось зайти к ней в квартиру, в соседнюю квартиру с той, где они закрылись с доставщиком пиццы. Они вызвали полицейских”.



Адвокат не стал комментировать это видео. На нем, кроме слов самой Соболь, нет доказательств того, что она была в чьей-то квартире. На фото и видео, которые она выкладывала в тот день в соцсетях, Соболь одета в бежевый пуховик и бежевую водолазку, а не в красную форму сотрудника Роспотребнадзора.



Помимо Соболь у квартиры Кудрявцева находились еще двое сотрудников ФБК. Они были задержаны вместе с Соболь и получили 7 суток ареста, так как были признаны виновными по административной статье "неповиновение сотруднику полиции".



По словам адвоката, вопрос о проникновении в квартиру - ключевой в деле, и для ответа на него следствие проведет множество экспертиз. Адвокат подчеркнул, что может говорить об экспертизах, поскольку Соболь уже рассказывала о том, что они будут проводиться следствием.



Экспертизы связаны с образцами ДНК и отпечатками пальцев Соболь и ее помощников, которые находились с ней около квартиры Кудрявцева. Следствие будет доказывать, что Соболь проникла в чужую квартиру "путем сопоставления ДНК ее и ее ребят, с теми ДНК, которые есть в квартире", - сказал адвокат.



Навальный поговорил с предполагаемым участником его отравления. Главное



На Любовь Соболь завели дело о проникновении в жилище



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Что грозит соратнице Навального?



Соболь вменяется статья "нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия" (ч. 2 ст. 139 УК). Максимальное наказание по этой статье - два года колонии.



Но, скорее всего, Соболь не получит реального срока по этому уголовному делу, так как ей вменяется статья небольшой тяжести, а сама оппозиционерка не имеет судимостей, указывает Воронин.



“Остальные варианты [наказания] возможны, но надо сначала дождаться того, чтобы дело передали в суд”, - говорит он.



Адвокат предлагает дождаться результатов экспертиз - если они покажут, что ДНК Соболь отсутствует в квартире, то дело не дойдет до суда: "Остаются только одни слова потерпевшей".

Любовь Соболь / AP nuotr.



Это первый случай, когда подобная статья вменяется политическому деятелю, полагает Воронин. "Как правило, по данной статье возбуждают дела в отношении людей без места жительства, бездомных, которые залезают погреться в чужие дома", - отмечал Воронин.



По этой статье судят и тех, кто проникает в чужие квартиры с целью грабежа или изнасилования. За 2019 год по ней были осуждены более 6 тысяч человек. Соболь заявляла, что дело против нее - это "месть Навальному".



"Понятно, что делу против меня дадут ход, потому что посмела подойти к двери убийцы. Потому что баллотируюсь в Госдуму и выступаю против "Единой России", - заявила соратница Навального.