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2020.12.28 17:18

Авиация НАТО за 2020 год 350 раз перехватывала российские самолеты

Deutsche Welle2020.12.28 17:18

Пилоты военной авиации России часто отключают транспондеры, не сообщают планы полетов и не выходят на связь, подчеркнули в НАТО. Альянс фиксирует у своих границ рост активности авиации РФ.

Самолеты стран-участниц НАТО в течение 2020 года около 350 раз перехватывали российские военные воздушные суда, приближавшиеся к воздушному пространству государств Североатлантического альянса. В последние годы НАТО наблюдает вблизи своих границ рост активности российской военной авиации, заявила представительница альянса в понедельник, 28 декабря. По ее словам, число подобных эпизодов в 2020-м незначительно увеличилось.

Пилоты военной авиации РФ часто отключают транспондеры (приемопередатчики), не сообщают планы полетов и не выходят на связь, подчеркнули в НАТО. Это представляет угрозу и для гражданской авиации.

В Европе контроль за воздушным пространством возложен на 40 радиолокационных станций, отметили в альянсе. Около 60 самолетов НАТО находятся в состоянии готовности вылета на перехват.

Deutsche Welle

1 / 1AP nuotr.
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