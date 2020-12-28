«Это подарок мне». Волонтер рассказала о работе в Сантаришской больнице

Специалист по коммуникациям Гедре Бельските провела Рождество в качестве волонтера в Сантаришской больнице. Она это решение приняла по нескольким причинам. Одна из них очень личная. Гедре уверена, что ее мать-врач, которой уже нет в живых, теперь была бы там, где сложнее всего - в отделении COVID-19.

Будет помогать до конца карантина

Поэтому Гедре поспешила в больницу. Там же она получила самый значимый рождественский подарок.

Поначалу Г. Бельските думала, что поработает волонтером только во время рождественских праздников, но уже во время работы ее мнение изменилось - она ​​будет там до конца карантина и будет приходит день-два раза в неделю. Пока что до 31 января, а если карантин продлят, волонтерство Гедре также будет продлено.

Команда волонтеров установила свой график, как и когда они будут работать, чтобы оказывать медицинскую помощь круглосуточно.

«Помощь медикам была для меня настоящим Рождеством. Праздник заключается в том, что ты можешь помочь людям спасти наше здоровье и жизнь. Это подарок мне, в этом смысл Сочельника и Рождества. Я надеюсь, что мое волонтерство поможет врачам как можно скорее вернуться в свои семьи», - сказала Гедре.

Праздновать четыре дня - это слишком долго

Г. Бельските мгновено откликнулась на просьбы врачей прийти на помощь.

VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė / V. Balkūno nuotr.

«Я подумала, что сейчас мы все на карантине, праздновать четыре дня - это слишком долго, есть чем заняться. Именно тогда пришли просьбы от медиков о помощи, я также увидела объявление Красного Креста о волонтерстве. Кроме того, заметила, что мои знакомые добровольно предлагают внести свой вклад.

Конечно, риск есть, но мы посоветовались с семьей. Люди из группы риска не живут вместе с нами, поэтому мы решили, что мое волонтерство не будет представлять ни малейшей опасности», - рассказала Г. Бельските.

В больнице она работает волонтером в так называемой «зеленой» зоне - там нет пациентов, и она не контактирует с врачами, которые работают с людьми, инфицированными коронавирусом.

«Казалось бы, вот что я здесь делаю?»

Гедре работает курьером - она ​​разносит исследования в лаборатории. Врачи из нескольких палат собирают у пациентов образцы крови, мочи, а Г. Бельските относит их в специальном контейнере в лаборатории.

/ D. Umbraso/LRT nuotr.

«Казалось бы, вот что я здесь делаю - ношу контейнеры в ведерке. Вчера я даже по телефону спросила врача: мы скорее помогаем или мешаем? «Вы нам очень помогаете, вы нам очень нужны. Проводится многот тестов, и пока вы их относите, мы можем заботиться о пациентах», - сказала Гедре.

Еще одна ее обязанность - принимать посылки, переданные больным родственниками. Во время праздников их было много. И деликатесы, и салат «Оливье», и открытки. Некоторые также благодарят врачей - красиво подписанными открытками или сладостями.

«Моя мать была врачом. К сожалению, у меня больше нет родителей. Для меня было большим смыслом дежурить в больнице, вспоминая, как мама дежурила на праздники. Думаю, сегодня она отправилась бы в больницу», - завершает свой рассказ Гедре.