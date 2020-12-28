В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками, пропали 17 человек

В Баренцевом море вблизи Новой Земли затонуло рыболовецкое судно «Онега», на борту которого находились 19 человек. Спасены двое рыбаков, поиски остальных продолжаются. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о происшествии с судном "Онега" (порт приписки Мурманск), которое вело рыболовный промысел в акватории Баренцева моря, поступила утром в понедельник. По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения.

В поисково-спасательной операции участвует судно "Войково". Дополнительно к месту крушения направлены ещё три судна. Время прибытия - 3-6 часов, сообщает "Интерфакс".



Радио "Свобода"