Новости

2020.12.28 08:21

В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками, пропали 17 человек

Радио «Cвобода»2020.12.28 08:21

В Баренцевом море вблизи Новой Земли затонуло рыболовецкое судно «Онега», на борту которого находились 19 человек. Спасены двое рыбаков, поиски остальных продолжаются. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о происшествии с судном "Онега" (порт приписки Мурманск), которое вело рыболовный промысел в акватории Баренцева моря, поступила утром в понедельник. По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения.

В поисково-спасательной операции участвует судно "Войково". Дополнительно к месту крушения направлены ещё три судна. Время прибытия - 3-6 часов, сообщает "Интерфакс".

Радио "Свобода"

1 / 1Vida Press nuotr.
# Россия

Популярно

Paskiepyta slaugytoja J. LItvinienė

Новости

2020.12.27 09:37

Медиков в Литве уже прививают от COVID-19: первая вакцинированная медсестра призывает доверять науке

Klaipėdos universitetinė ligoninė

Новости

2020.12.27 09:58

В минувшие сутки в Литве подтверждено 1 668 новых случаев коронавируса, 26 человек умерли

Gitanas Nausėda

Новости

2020.12.27 11:32

Г. Науседа о начатой вакцинации: Это большой шаг к возвращению страны к нормальной жизни

Kariūnų mokymai Pabradės poligone

Новости

2020.12.27 12:20

Армии с трудом удается найти место для нового полигона: жители не хотят военных под боком

5
Kalėdos, meduoliai

Новости

2020.12.27 12:15

Различные традиции зимних праздников в Литве – от старообрядческих до испанских

Vladimiras Putinas

Новости

2020.12.27 10:50

Die Zeit: Демонстративная невозмутимость во время пандемии

Vokietija ruošiasi COVID-19 vakcinacijai

Новости

2020.12.27 10:12

Европол предупреждает об опасности мошенничества с вакциной от коронавируса

Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas

Новости

2020.12.27 14:05

Кирилл Страхов. Лукавые игры Близорукая политика Лукашенко провоцирует обратную версию «пакта Молотова-Риббентропа»

Анатомия “ковид-диссидентства”

Новости

2020.12.27 10:40

Анатомия “ковид-диссидентства”. Почему на фоне пандемии так легко поверить в заговор

7
Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas 2011 metais

Новости

2020.12.27 11:30

Дилемма Байдена. Сможет ли новый президент урезонить Кремль?