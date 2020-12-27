Новости

2020.12.27 10:12

Европол предупреждает об опасности мошенничества с вакциной от коронавируса

DW2020.12.27 10:12
Vokietija ruošiasi COVID-19 vakcinacijai
Vokietija ruošiasi COVID-19 vakcinacijai / AP nuotr.

Мошенники могут воспользоваться огромным спросом на прививку от коронавируса, заявила глава Европола. В Сети уже появились фиктивные объявления о продаже вакцины.

В связи с началом массовой вакцинации от коронавируса в ЕС Европол предупреждает о мошенничестве. Существует реальная опасность, что преступники попытаются воспользоваться огромным спросом, заявила глава Европола Катрин де Болль в воскресенье, 27 декабря.

По словам де Болль, в соцсетях уже появились объявления о продаже вакцины. Однако эти объявления публикуют мошенники, подчеркнула глава Европола. Откликнувшиеся на подобные предложения либо вовсе ничего не получат после оплаты, либо же им отправят подделку, что может обернуться серьезными последствиями для здоровья, предостерегла Катрин де Болль.

В свою очередь правоохранители должны быть готовы к попыткам кражи вакцины против коронавируса, отметила глава Европола. "Во время первого локдауна банды нападали, к примеру, на транспорт, перевозящий защитные маски. Теперь такая опасность существует с вакциной", - подчеркнула она. Европол идентифицировал локации, в которых вероятность подобных преступлений наиболее высока. Кроме того, полицейские ведомства европейских стран намерены сотрудничать друг с другом, чтобы предотвратить кражу вакцины.

Skiepai, skiepų vakcina
Skiepai, skiepų vakcina / D. Umbraso/LRT nuotr.

ЕС начинает массовую вакцинацию против коронавируса

21 декабря Еврокомиссия окончательно одобрила для применения вакцину от коронавируса BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. К 26 декабря препарат был доставлен во все страны ЕС.

В Германии официально прививочная кампания в Германии стартует 27 декабря. Однако уже накануне в городе Хальберштадт была сделана первая прививка от коронавируса. Вакцину получила 101-летняя жительница дома престарелых Эдит Квойцалла (Edith Kwoizalla).

DW

Vokietija ruošiasi COVID-19 vakcinacijai
Skiepai, skiepų vakcina
Vokietija ruošiasi COVID-19 vakcinacijai
Vokietija ruošiasi COVID-19 vakcinacijai
1 / 2AP nuotr.
Skiepai, skiepų vakcina
Skiepai, skiepų vakcina
2 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Vokietija ruošiasi COVID-19 vakcinacijai
Skiepai, skiepų vakcina
# В мире# коронавирус# вакцинация

Популярно

Lietuvą pasiekė pirmosios COVID-19 vakcinos dozės

Новости

2020.12.26 17:10

Министр подтвердил – ночью в Литву доставлены первые дозы вакцины от COVID-19

Protestai Baltarusijoje

Новости

2020.12.26 14:50

Литва предлагает убежище преследуемым белорусам, но не готова к их приему

Protestai Baltarusijoje

Новости

2020.12.26 12:16

The Insider: Кремль создаёт партию против Лукашенко, но за интеграцию

Koronavirusas Didžiojoje Britanijoje

Новости

2020.12.26 12:30

Британские ученые прогнозируют рост смертности от новой мутации коронавируса

Роман Виктюк

Новости

2020.12.26 13:15

Роман Виктюк: «Страна, где можно дышать»

7
Karantinas Vilniuje. Šv. Kalėdų rytas

Новости

2020.12.27 06:45

Печальная реальность: Литва лидирует в Европе по коронавирусным заболеваниям

Paskiepyta slaugytoja J. LItvinienė

Новости

2020.12.27 09:37

Медиков в Литве уже прививают от COVID-19: первая вакцинированная медсестра призывает доверять науке

Klaipėdos universitetinė ligoninė

Новости

2020.12.27 09:58

В минувшие сутки в Литве подтверждено 1 668 новых случаев коронавируса, 26 человек умерли

Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas

Новости

2020.12.26 15:50

Le Monde: Борис Джонсон, непотопляемая политическая машина

„BioNTech-Pfizer“ vakcina

Новости

2020.12.27 07:05

Все страны ЕС получили вакцину от коронавируса