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2020.12.27 07:05

Все страны ЕС получили вакцину от коронавируса

DW2020.12.27 07:05
„BioNTech-Pfizer“ vakcina
„BioNTech-Pfizer“ vakcina / AP nuotr.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что вакцинация от коронавируса нового типа начнется в странах Евросоюза 27 декабря.

Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 доставлена во все страны ЕС. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

"Сегодня мы начинаем переворачивать страницу этого трудного года. Вакцина доставлена во все страны ЕС. Вакцинация начнется завтра во всем Евросоюзе", - отметила она. По мнению фон дер Ляйен, прививочная кампания - это "трогательный момент единения" европейского сообщества, а также - "устойчивый выход из пандемии".

Вакцина BioNTech и Pfizer прошла сертификацию

Ранее, 21 декабря, Еврокомиссия окончательно одобрила для применения вакцину от коронавируса BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Препарат прошел сертификацию, после того как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) допустило BNT162b2 к использованию.

Глава EMA Эмер Кук заявила, что этот препарат, предположительно, эффективен и против новой мутации коронавируса, стремительно распространявшейся в Великобритании на этой неделе.

По результатам исследований, эффективность вакцины достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено. В испытаниях вакцины, снижающей до минимального риск тяжелого течения вирусной пневмонии, участвовали 43,5 тысячи человек, около половины из них получили плацебо.

BNT162b2 уже используется в целом ряде стран, в том числе в Великобритании, США, Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Мексике.

DW

„BioNTech-Pfizer“ vakcina
„BioNTech-Pfizer“ vakcina
1 / 1AP nuotr.
„BioNTech-Pfizer“ vakcina
# В мире# Европейский Союз# коронавирус# вакцинация

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