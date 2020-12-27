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2020.12.27 06:45

Печальная реальность: Литва лидирует в Европе по коронавирусным заболеваниям

Игнас Ячаускас, BNS2020.12.27 06:45
Karantinas Vilniuje. Šv. Kalėdų rytas
Karantinas Vilniuje. Šv. Kalėdų rytas / E. Blaževič/LRT nuotr.

По оценке Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, за последние две недели Литва оказалась на первом месте среди европейских стран по количеству новых коронавирусных инфекций и на восьмом месте – по уровню смертности.

По данным центра, двухнедельная заболеваемость в стране в пятницу составляла 1 376 случаев на 100 тысяч жителей. По этому показателю второе место в списке из 31 страны занимает Хорватия, где за тот же период на 100 тысяч жителей приходилось 1 113 случаев, на третьем месте – Люксембург с 1 040 случаями.

За две последних недели на 100 жителей Литвы приходилось 14,4 смерти от COVID-19, и по этому показателю Литва находится на восьмом месте в списке. По этому показателю лидируют Словения (53,3), а также Хорватия (26,6) и Болгария (25,9).

Наилучшие показатели среди стран, оцененных Европейским центром по контролю и профилактике заболеваний, у Исландии – здесь количество новых заболеваний и смертей на 100 тысяч жителей составляет соответственно 44,8 и 1,3. Далее следуют Финляндия и Норвегия, где на 100 тысяч жителей за две недели приходилось около 100 заболеваний и одна смерть.

Karantinas Vilniuje. Šv. Kalėdų rytas
Karantinas Vilniuje. Šv. Kalėdų rytas
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Karantinas Vilniuje. Šv. Kalėdų rytas
# В мире# Европа# Литва# коронавирус

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