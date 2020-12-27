Die Zeit: Демонстративная невозмутимость во время пандемии

"Российская экономика преодолевает кризис лучше, чем Запад. В Москве открыты бары, а Владимир Путин популярен, как всегда. Но что реально, а что приукрашено?", - задается вопросом немецкое издание Die Zeit.

"Для его критиков это знак потери связи с реальностью. Его сторонники видят независимость опытного политика. Факт в том, что едва ли какой-либо другой глава государства позволяет себе сейчас столько невозмутимости, как российский президент Владимир Путин. На это не влияют ни почти 30 тыс. россиян в день, у которых обнаруживают коронавирус, ни новые разоблачения оппозиционера Алексея Навального, который недавно убедительно рассказал, как спецслужба ФСБ хотела отравить его летом".

"Неожиданно то, что невозмутимость Путина нельзя назвать совсем безосновательной. Ведь как минимум экономические прогнозы в последнее время существенно улучшились. По данным Всемирного банка и Международного валютного фонда, ВВП страны сократится только на 4%, а не на 6,5%, как предсказывалось ранее. Для сравнения: для еврозоны Еврокомиссия ожидала в ноябре падения ВВП на 7,8%. Таким образом, среди стран "большой двадцатки" Россия оказывается в пятерке лучших", - подчеркивает журналист Максим Киреев.

Koronavirusas Rusijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

"При этом еще весной казалось, будто России грозит экономический коллапс. Правительство несколько недель игнорировало серьезность ситуации, чтобы потом в апреле внезапно парализовать всю страну локдауном на несколько недель. Параллельно на мировом рынке более чем на половину обрушились цены на энергоносители. (...) Спустя полгода речи о коллапсе не идет. Российская экономика с характерными для нее крупными концернами и раздутым государственным сектором, вопреки опасениям, оказалась стабильнее, чем ожидалось. "То, что в обычные времена сдерживает рост, во время кризиса смягчило падение", - говорит Антон Табах, экономист московского рейтингового агентства "Эксперт" и профессор НИУ ВШЭ. В то время как страдали прежде всего мелкие предприниматели, предприятия торговли, владельцы кафе и сфера развлечений, крупные концерны и госпредприятия своевременно выплачивали зарплаты. Это подкрепило потребление. По официальным данным, чистые доходы упали в этом году лишь на 3%. Также и изначальная скупость Кремля на денежную помощь оказалась, по мнению эксперта, правильной. "Так как Европа, Китай и США с помощью своих программ поддержки предохраняли мировую экономику от краха, Россия смогла выехать на их горбу, не трогая собственные резервные запасы", - поясняет Табах. (...) К тому же прямые денежные выплаты, хотя и не были масштабными, были выплачены быстро и с минимальной бюрократией", - отмечает издание.

"Однако особенно благоприятно на экономике и рейтинге президента сказалось то, что с лета правительство неизменно отказывается от введения ограничений. (...) "После окончания первой волны и локдауна рейтинг Путина почти полностью восстановился, прежде всего среди более бедных и пожилых россиян", - говорит Денис Волков, заместитель директора московского института изучения общественного мнения "Левада-Центр". (...) По его словам, для россиян ограничения означают прежде всего экономическую неопределенность, и для большинства это важнее, чем непосредственные последствия пандемии в России. "Это распознал и Кремль, не зря государственные СМИ постоянно проводят сравнение со строгим локдауном в Европе", - считает социолог".

"Насколько высока цена, которую заплатят за такого рода антикризисное управление Россия и ее граждане, трудно оценить в цифрах. В том числе и потому, что информацию о масштабе проблем российской общественности передают лишь дозированно и с большой долей вероятности приукрашивают", - указывает издание. Так, от коронавируса в Россия умерли якобы 50 тыс. человек, однако, по данным Росстата, в период с апреля по октябрь в стране умерло почти на 140 тыс. человек больше, чем в среднем за тот же период времени в последние 5 лет.

Koronavirusas Rusijoje / AP nuotr.

"Однако Кремль не сможет вечно приукрашивать данные. "В последние недели в опросах и интервью мы заметили, что люди снова стали более тревожными", - говорит социолог "Левады" Волков. Даже официальные данные по коронавирусу указывают на многократное ухудшение ситуации с осени. Если кризис продолжит обостряться и настроение снова изменится, невозмутимость президента может остаться в прошлом", - резюмирует Die Zeit.

InoPressa