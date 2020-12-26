Литва предлагает убежище преследуемым белорусам, но не готова к их приему

Из-за насилия, которое белорусский режим совершает в отношении своих граждан, и массовых нарушений прав человека, все больше и больше жителей Беларуси в поисках убежища и временной защиты приезжают в Литву. Однако большинству вновь прибывших не на что жить. Политики и общественные деятели, работающие с белорусами, говорят, что, демонстрируя желание помочь соседней стране, Литва не вполне готова к приему большого потока белорусов.

Парикмахер Юлия приехала в Литву из-за преследований со стороны режима Александра Лукашенко. Она говорит, что нынешний праздник – самый грустный в ее жизни. Она встречает его совершенно одна – в Минске остались пятнадцатилетний сын, мама, все ее родственники и друзья.

«У меня не было другого выбора – пришлось бежать из страны, потому что мне грозило 9 лет тюрьмы», - говорит она.

Юлия участвовала в митинге, проходившем в центре Минска и, увидев, как военные ногами били мужчину по лицу, вместе со своей подругой попыталась его защитить. Во время столкновения она ударила одного из военнослужащих. Сбежала, но позже была задержана. Невысокая женщина мелкого телосложения просит не раскрывать остальных подробностей дела, так как это может навредить ее родственникам, оставшимся в Минске.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

«На раздумья не было времени. Пошли слухи, что границу закроют. Не было времени на то, чтобы собирать вещи, – я так и ушла прямо с работы с пустой сумочкой, в которой был только паспорт, - говорит Юлия. - Денег нет. Ехала совершенно с пустыми руками, даже без телефона. Здесь встретили волонтеры, помогли».

Юлия говорит, что фонды оплачивают ей жилье и частично – питание, а деньги присылают друзья, оставшиеся в Минске. Найти здесь работу парикмахер не может.

«Понимаю, что ближайшие 2-3 месяца я еще протяну при поддержке белорусских родственников. Оставаться здесь я не планирую, поэтому очень трудно, не видя цели, что-либо предпринимать. Я как бы повисла в воздухе и каждое утро, просыпаясь, сразу включаю интернет в надежде, что за ночь в Беларуси что-либо изменилось», - говорит Юлия.

По данным Департамента миграции, в августе-сентябре в Литву прибыло более 2 000 белорусов, бежавших от режима.

Политолог Витис Юрконис говорит, что в последнее время, опасаясь закрытия границ, в Литву прибывает все больше белорусов, хотя у абсолютного большинства здесь нет возможности устроиться на работу или даже открыть счет в банке.

Vytis Jurkonis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Конечно, Литва не готова к огромному потоку. Тут много юридических вопросов и, в первую очередь, вопрос о правовом статусе», - говорит В. Юрконис.

По словам руководителя Департамента миграции, желающие получить легальный статус должны доказать, что им в Литве есть на что жить.

«Они должны доказать, что либо у них на счету есть около 2000 евро, либо то, что они будут получать зарплату размером не ниже минимальной, - говорит Эвелина Гудзинскайте. - Это действительно большая сумма для некоторых белорусов, и у них проблема, где взять такие деньги, чтобы предъявить нам. В результате им помогают всевозможные неправительственные организации».

По словам В. Юркониса, фонды, помогающие белорусам, не смогут долго содержать такого количества людей, потому что для этого потребуются уже миллионы.

«Здесь не нужно заниматься самобичеванием, но в то же время, если мы позиционируем себя как государство, помогающее белорусам, мы должны понимать, что гуманитарный коридор и разрешение пересекать границу в сложных условиях пандемии – это только первый шаг. А вся инфраструктура не готова к тому, чтобы мы могли принимать более крупные потоки, которые, к тому же, постоянно растут», - говорит политолог.

«Нужно найти способ, придумать формулу, как им быстрее и легче интегрироваться в рынок труда, чтобы содержать себя самостоятельно, а не надеяться на помощь от каких-либо фондов».

Консерватор, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Жигимантас Павилёнис говорит, что главная цель Литвы – сделать так, чтобы приехавшие сюда белорусы могли как можно скорее вернуться домой.

Žygimantas Pavilionis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Наша главная цель – сделать все возможное для того, чтобы в следующем году в Беларуси прошли свободные и демократические выборы, чтобы эти люди вернулись домой и счастливо жили в собственной стране. Цель не в том, чтобы они поселились здесь навсегда. Мы не были готовы к тому, что к нам приедет такое количество людей из соседней страны, мы работали с отдельными диссидентами и это были единичные случаи», - говорит Ж. Павилёнис.

По словам руководителя Департамента миграции, Служба занятости упростила процедуру трудоустройства – если белорус найдет работодателя, он может сразу же приступить к работе. Но парикмахер Юлия не может себе представить, чтобы в разгар пандемии кто-то захотел ее нанять.