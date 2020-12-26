Реальный уровень COVID-19 в России может быть в 5–6 раз выше

К концу 2020 года коронавирусной инфекцией в России переболеют 16,6 миллиона жителей, или 11,3 процента населения. Так считают аналитики лаборатории Сбербанка "Сбериндекс", подготовившие исследование по итогам года.

Эксперты отмечают, что реальный уровень заражения в 5–6 раз превосходит данные официальной статистики, и происходит это "за счет случаев лёгкого и бессимптомного протекания болезни". По данным федерального оперативного штаба, число переболевших COVID-19 в России приближается к 3 миллионам, число умерших превысило 50 тысяч. Статистика Росстата даёт значительно более высокую оценку.

Как пишет РБК, расчеты экспертов "Сбериндекса" основаны на эпидемиологическом симуляторе, который использует математическую модель SEIR. Она учитывает наблюдаемую динамику распространения эпидемии, плотность населения, его географическую мобильность, транспортную интенсивность и ряд параметров эпидемии.

Koronavirusas Rusijoje / AP nuotr.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Она подтвердила свой прогноз о возможности окончания пандемии COVID-19 весной будущего года, если все граждане будут соблюдать введённые санитарные правила.

В пятницу оперативный штаб сообщил, что за минувшие сутки в России (включая аннексированный Крым) зарегистрировано более 29 тысяч новых случаев коронавируса, умерли за сутки 563 заболевших. "Медуза" отмечает, что в конце декабря в стране фиксируется 28–29 тысяч случаев заболевания ежедневно.

Радио Свобода