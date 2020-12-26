В Каунасе хотят увековечить первый литовский полнометражный фильм «Оните и Йонялис», сцены которого снимались в этом городе.

Как сообщили в каунасском самоуправлении, киноленту хотят увековечить в следующем году, когда будет отмечаться 90-летие фильма.

С 1 января по 1 февраля самоуправление проведет конкурс «Каунасские акценты», в ходе которого рассмотрит предложения по скульптурам, световым инсталляциям, предметам дизайна и другим художественным формам, призванным увековечить фильм.

Одно из предлагаемых возможных мест для этого произведения – подходы к каунасскому киноцентру «Ромува» на Лайсвес аллее.

Filmavimo kamera / Patrick Reichboth/Unsplash nuotr.

По данным самоуправления, съемки фильма «Оните и Йонялис» заняли почти полгода. Большинство актеров в фильме – студенты театра, которым пообещали заплатить за работу лучшими в то время шоколадными конфетами.

«Это был 1931 год. У художников в то время не было абсолютно никакого опыта, техники и понимания того, как снимать кино. Они учились, просто глядя иностранные фильмы в кинотеатрах. Именно этот энтузиазм и дал толчок развитию литовского кино. Удивительно, что люди без специальных знаний с энтузиазмом взяли и создали то, что стало началом литовского кинематографа. И это начало происходило в Каунасе», - поделился своими мыслями руководитель Каунасского кинобюро Аурелиюс Силкинис.

В то время фильм получил самые разные отзывы – от резкой критики до похвал и поддержки.

При съемках фильма команде не хватало не только денег на аренду оборудования, но и знаний, как подготовить актеров к съемкам. В особенности кинокритики после фильма ругали грим актеров, который выглядел очень странно – черные губы и глаза, выбеленные лица.

Сегодня посмотреть и оценить этот фильм нет возможности – он считается утраченным.