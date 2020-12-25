Новости

2020.12.25 16:04

Urbi et Orbi: папа Франциск призвал делиться вакцинами от COVID-19

DW2020.12.25 16:04
Popiežius Pranciškus
Popiežius Pranciškus / AP nuotr.

Пандемия не знает границ, заявил понтифик в рождественском послании. Папа римский призвал поддержать безработных и пострадавших от домашнего насилия во время локдаунов.

Папа римский Франциск призвал страны мира делиться вакцинами от заболевания COVID-19. "Нам нельзя воздвигать стены в свете вызова, не знающего границ", - подчеркнул понтифик, выступая с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") по случаю католического Рождества в пятницу, 25 декабря. Формат мероприятия был изменен из-за пандемии, глава Святого престола не выходил на центральный балкон Собора святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск особо выделил необходимость поддерживать безработных или пострадавших от экономических последствий пандемии, а также женщин, столкнувшихся с домашним насилием во время локдаунов. Кроме того, понтифик призвал мир сплотиться и помощь странам, страдающим от конфликтов, гуманитарного кризиса и последствий природных катастроф. "В этот исторический момент, отмеченный экологическим кризисом и серьезным экономическим и социальным неравенством, которые пандемия лишь ухудшила, тем важнее признавать друг друга как братьев и сестер", - отметил глава римско-католической церкви.

Распространение вируса в мире

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен более чем у 79 млн жителей планеты, свыше 1,7 млн больных с вызываемой им инфекцией COVID-19 умерли, более 56 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (19,1 млн) и летальных исходов среди инфицированных (около 337 тысяч) приходится на США. Страны начинают массовую вакцинацию от инфекции.

DW

Popiežius Pranciškus
Popiežius Pranciškus
1 / 1AP nuotr.
Popiežius Pranciškus
# В мире# католицизм# Франциск

Популярно

Karantinas Vilniuje

Новости

2020.12.25 10:45

В Литве за сутки выявлен 2 691 новый случай коронавируса, еще 19 человек умерли От COVID-19 умерли люди в возрасте 30-99 лет

После взрыва в Москве в 1999 г.

Новости

2020.12.25 09:25

Максим Миронов. Про взрывы домов в 1999 г. с учетом вновь открывшихся обстоятельств

«Ecce Homo». Пилат обращается к толпе иудеев, призывая помиловать Христа (Антонио Чизери, 1862)

Новости

2020.12.25 09:25

Tages-Anzeiger: Действительно ли существовал Иисус из Назарета?

Patikros postas; Spūstys

Новости

2020.12.25 11:59

В Сочельник литовская полиция остановила около 3,5 тыс. легковых автомобилей

Viktorija Čmilytė Nielsen

Новости

2020.12.24 20:22

Чмилите-Нильсен: спасибо всем, кто придерживается дистанционной солидарности

Liubovė Sobol

Новости

2020.12.25 11:05

В России против Любови Соболь возбудили уголовное дело

Nacionalinis kraujo centras, kraujo donorystė, kraujo aukojimas

Новости

2020.12.25 10:02

Центры крови ждут донорской крови людей, переболевших COVID-19

Ingrida Šimonytė

Новости

2020.12.24 19:34

Поздравление Шимоните: находясь врозь, в действительности мы с теми, кого оберегаем

Калининград

Новости

2020.12.25 11:35

"Завербована латвийскими спецслужбами" Супругов из Калининграда осудили за госизмену

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Новости

2020.12.25 12:51

В судне, прибывшем в Клайпедский порт, – два нелегальных мигранта из Алжира