После Нового года начнутся консультации об аренде зданий бывшей Лукишкской тюрьмы

В начале следующего года государственное предприятие Turto bankas (Имущественный банк) проведет общественную консультацию для участников рынка, в ходе которой будут обсуждаться цели аренды комплекса зданий Лукишкской тюрьмы на переходный период и условия тендера.

«И объект, и переживаемый нами период не являются рядовыми, поэтому мы стремимся к диалогу с участниками рынка», - говорит консультант Имущественного банка доктор Инга Урбонайте-Вадоклене. Ограничения, наложенные пандемией, ощутимо сказались на сферах искусства, культуры, развлечений и туризма, поэтому владельцы этого особенного комплекса хотят прояснить возможности участников рынка.

В ходе консультации 8 января планируется обсудить условия предстоящего тендера, требования к арендаторам, возможные виды деятельности в комплексе и получить обратную связь со стороны участников рынка.

Ekskursija po Lukiškių kalėjimą / E. Blaževič/LRT nuotr.

Конкурс проводится для того, чтобы как можно скорее открыть Лукишкский тюремный комплекс для общественности. В нем можно будет заниматься различной образовательной, культурной, художественной, научной и иной деятельностью. Комплекс сдается до тех пор, пока он не будет подготовлен к долгосрочному использованию. Предполагаемый срок аренды – один год с возможностью продления еще на год.

Ekskursija po Lukiškių kalėjimą / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ранее Имущественный банк объявлял, что собрал сведения о потребностях в помещениях от различных бюджетных и негосударственных организаций, желающих осуществлять различную эдукационную деятельность в области неформального образования, культуры, искусства, творческих индустрий и технологий. В Лукишкском комплексе хотели бы заниматься эдукационными проектами десятки неправительственных организаций, а также бюджетная организация Киртимайский культурный центр, созданная Вильнюсским самоуправлением. С предложением об устройстве на этой территории музея обратились министерство юстиции и Центр изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы.