Банки Литвы и Польши выпустят монеты, посвященные Конституции 1791 года

Центральные банки Литвы и Польши выпустят коллекционные монеты, посвященные 230-летию Конституции Речи Посполитой (Республики Двух Народов), принятой в 1791 году.

Как сообщает Банк Литвы, это совместный проект центральных банков двух соседних стран. Общие мотивы и надписи на эту тему уже согласованы, и они будут отражены в монетах из драгоценных металлов, выпуск которых намечен на весну 2021 года.

Ожидается, что в обеих странах коллекционные монеты будут выпущены в один и тот же день.

Банк Литвы планирует выпустить серебряную монету номиналом 20 евро. Ее тираж составит 2,5 тысячи экземпляров.

Центральный банк Польши планирует выпустить золотую монету номиналом 100 злотых и серебряную монеты в 50 злотых. Их тираж составит соответственно 1,2 тысячи и 6 тысяч экземпляров.

Конституция Речи Посполитой 1791 года считается первой письменной конституцией в Европе и второй в мире после Конституции Соединенных Штатов Америки.