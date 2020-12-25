В судне, прибывшем в Клайпедский порт, – двое нелегальных мигрантов из Алжира

По сообщению Службы охраны государственной границы, на борту грузового судна, прибывшего в Клайпедский порт, обнаружены двое нелегальных мигрантов. Им не позволяют выходить на берег.

По данным службы, в четверг около 22 час., во время проверки грузового судна, прибывшего в Клайпеду под мальтийским флагом из российского порта Усть-Луга, пограничники обнаружили двух мигрантов, представившихся гражданами Алжира. В то же время документы капитана и 18 членов экипажа были в порядке, все они – граждане Филиппин.

По данным Службы охраны государственной границы, у пограничников была предварительная информация о том, что на судне, доставившем удобрения, могут находиться нелегальные мигранты.

Оба нелегальных мигранта закрыты на судне в отдельных каютах. Капитан сообщил пограничникам, что люди незаконно проникли на судно, когда оно следовало из алжирского порта Оран в Усть-Лугу.

Капитан письменно обязался проследить, чтобы мигранты не покидали судно, около него остались дежурные пограничники. Корабль может находиться в порту от 3 до 5 суток.