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2020.12.25 10:02

Центры крови ждут донорской крови людей, переболевших COVID-19

Aistė Valiauskaitė, Служба телевизионных новостей LRT2020.12.25 10:02
Nacionalinis kraujo centras, kraujo donorystė, kraujo aukojimas
Nacionalinis kraujo centras, kraujo donorystė, kraujo aukojimas / D. Umbraso/LRT nuotr.

По данным Сантаришкской поликлиники, в стране достаточно людей, перенесших коронавирус и желающих стать донорами плазмы. Однако лишь у каждого третьего донора, желающего поделиться плазмой, подходят антитела. Исследования показывают, что их количество зависит от тяжести заболевания: чем тяжелее болезнь, тем больше антител вырабатывает организм.

Вице-спикер Сейма Паулюс Саударгас говорит, что он переболел COVID-19 довольно легко – у него поднялась температура, и было сложно заснуть без лекарств. Столкнувшись с болезнью, организм начинает вырабатывать антитела. В случае с П. Саударгасом антител было выработано много.

«Я поехал, сдал кровь, сделал все анализы, и тогда смотрят, подходит ли кровь для больных, которые страдают COVID-19», - рассказывает П. Саударгас. Вице-спикер Сейма говорит, что когда он приехал во второй раз, врач ответил, что даже после сильного разведения крови у него много антител.

Paulius Saudargas
Paulius Saudargas / E. Genio/LRT nuotr.

Не у всех переболевших подходит кровь

Лечение с помощью плазмы крови доноров, переболевших COVID-19, назначается тяжелобольным пациентам. Антитела, находящиеся в плазме, быстрее нейтрализуют вирус, и пациенты, получающие ее на ранней стадии, легче переносят болезнь.

Переболевшие вирусом могут стать донорами примерно через месяц после болезни. Желающих очень много, но в Сантаришкской поликлинике говорят, что не все они подходят.

«Доноры активны. Но мы стремимся, чтобы только лучшие доноры – только те из переболевших, в организме которых сформировался лучший титр антител – становились регулярными донорами иммунной плазмы», - говорит руководитель Центра крови Сантаришкской поликлиники Лина Крижаускайте.

По наблюдениям Сантаришкской поликлиники, такие люди составляют 30 процентов от всех желающих. Руководитель центра крови говорит, что стабильные антитела образуются через 28 дней после появления симптомов коронавируса – с этого времени вы можете стать донором.

Nacionalinis kraujo centras, kraujo donorystė, kraujo aukojimas
Nacionalinis kraujo centras, kraujo donorystė, kraujo aukojimas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Чем тяжелее заболевание, тем больше антител

В Каунасской поликлинике говорят, что у людей, которые тяжело переносили заболевание, кровь берут сразу, а у других доноров кровь проверяется на антитела. Именно у тех, кто был болен тяжело, больше всего антител. Директор Центра крови Каунасской поликлиники Диана Ремейкене говорит, что плазма одного донора может помочь одному или двум пациентам.

«Переболевший может сдавать кровь каждые две недели, затем – перерыв, но он определенно может сдавать больше одного раза. Конечно, в зависимости от того, сколько у него антител. Если антител мало или их число ограничено, мы его не будем приглашать», - говорит Д. Ремейкене.

Количество антител зависит от тяжести заболевания. «Чем легче человек перенес болезнь, тем меньше у него образуется антител. Но у всех людей, у которых они образуются, они со временем ослабевают, их количество снижается», - объясняет директор Центра инфекционных болезней и СПИДа профессор Саулюс Чаплинскас.

Saulius Čaplinskas
Saulius Čaplinskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Во второй раз болезнь переносится легче

Считается, что антитела сохраняются в течение 4-6 месяцев, после чего они ослабевают. В мире известны случаи, когда человек, переболевший коронавирусом, заражается вторично. По словам профессора С. Чаплинскаса, в этом случае болезнь переносится гораздо легче, потому что образуются не только антитела, но и клетки памяти, которые при повторном заболевании сразу же начинают вырабатывать антитела.

«По этой причине в одной и той же семье одни люди заболевают, а другие – нет. Тут возможны еще и другие причины – к примеру, кто-то мог подвергаться воздействию родственных коронавирусов и у него может еще оставаться частичный иммунитет, и система скоро отреагирует на этот новый коронавирус», - сказал директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа.

По словам профессора, как много антител будет образовано и сколько их останется, зависит еще и от того, какое количество вируса попало в организм и каков у человека иммунитет.

Nacionalinis kraujo centras, kraujo donorystė, kraujo aukojimas
Paulius Saudargas
Nacionalinis kraujo centras, kraujo donorystė, kraujo aukojimas
Saulius Čaplinskas
Nacionalinis kraujo centras, kraujo donorystė, kraujo aukojimas
Nacionalinis kraujo centras, kraujo donorystė, kraujo aukojimas
1 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Paulius Saudargas
Paulius Saudargas
2 / 4E. Genio/LRT nuotr.
Nacionalinis kraujo centras, kraujo donorystė, kraujo aukojimas
Nacionalinis kraujo centras, kraujo donorystė, kraujo aukojimas
3 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Saulius Čaplinskas
Saulius Čaplinskas
4 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Nacionalinis kraujo centras, kraujo donorystė, kraujo aukojimas
Paulius Saudargas
Nacionalinis kraujo centras, kraujo donorystė, kraujo aukojimas
Saulius Čaplinskas
# Литва# коронавирус

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