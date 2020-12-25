Патриарх Кирилл призвал не покупать "левые" свечи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на ежегодном епархиальном собрании Москвы, попросил духовенство и руководство столичных храмов не закупать для своих нужд "левые свечи".

По мнению патриарха, таковыми являются любые свечи, которые не произведены на церковной фабрике "Софрино". "Призываю вас, братья, отказаться от их приобретения", – сказал Кирилл, подчеркнув, что "Софрино" – "один из важных источников пополнения бюджета Русской православной церкви".

Издание "МБХ медиа" отмечает, что фабрика, находящаяся в Подмосковье, является основным производителем предметов церковного обихода. Кроме свечей, она изготавливает ювелирные изделия, иконы, облачения и богослужебную утварь. В прошлом году "Софрино" показало рекордный за пять лет убыток - 99 миллионов рублей. Отчетность за этот год ещё не публиковалась.

Радио Свобода