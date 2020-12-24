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2020.12.24 20:22

Чмилите-Нильсен: спасибо всем, кто придерживается дистанционной солидарности

LRT.lt2020.12.24 20:22
Viktorija Čmilytė Nielsen
Viktorija Čmilytė Nielsen / E. Blaževič/LRT nuotr.

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен поздравляет жителей Литвы и литовцев всего мира с зимними праздниками.

В своем поздравлении спикер Сейма обращает внимание на чрезвычайные обстоятельства, в которых мы отмечаем праздники в этом году, но подчеркивает, что, объединившись, мы найдем необходимые силы для преодоления всех невзгод.

Представляем поздравление целиком:

В этом году праздники отмечаем по-другому. Мы живем в новом ритме, который требует большей гражданственности, сознательности и сплоченности. Мы носим маски, потому что чувствуем ответственность за себя и своих близких. Мы находимся на карантине, потому что хотим как можно скорее вернуться к прежней жизни. Это непростое, зачастую болезненное время для нас как для общества.

Хочу поблагодарить всех, кто придерживается дистанционной солидарности. Пока это единственный способ эффективно защитить себя. Ваши усилия – пример сознательной гражданственности. Вместе мы непременно найдем в себе силы для преодоления всех невзгод.

Я безмерно благодарна медикам, учителям и полицейским, сотрудникам других служб, которые находятся на передовой и несут наибольшее бремя борьбы с пандемией. Ваша работа вдохновляет и вселяет надежду. Желаю всем теплого св. Сочельника и спокойного св. Рождества. Берегите себя и будьте здоровы.

Viktorija Čmilytė Nielsen
Viktorija Čmilytė Nielsen
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Viktorija Čmilytė Nielsen
# Литва# праздники

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