Тапинас через суд требует от Гражулиса опровержения

Общественник Андрюс Тапинас сообщил в среду в Facebook, что обратился в суд по поводу выступления члена Сейма Пятраса Гражулиса. В начале декабря, когда во время заочного заседания парламентской комиссии по культуре рядом с П. Гражулисом появился полуобнаженный мужчина, член Сейма заявил в публичном пространстве, что это был А. Тапинас. Последний настаивает, чтобы П. Гражулис публично опроверг данные сведения, а также требует компенсации морального ущерба.

Иск был подан в Вильнюсский районный суд.

«Признать, что информация, которую ответчик Пятрас Гражулис распространил в своем выступлении на утреннем заседании Сейма 3 декабря 2020 года, не соответствует действительности, унижает честь и достоинство истца Андрюса Балиса Тапинаса», - пишется в обращении.

LRT.lt напоминает, что инцидент произошел 2 декабря. Когда портал связался с П. Гражулисом, парламентарий сказал: «Все задают мне один и тот же вопрос. Я думал, что буду молчать, но сейчас раскрою правду – это был Андрюс Тапинас. Он меня преследует».

Petras Gražulis / LRT stop kadras

Как пояснил П. Гражулис, вначале ему казалось, на экране появился его сын, который в то время действительно находился дома, но он ошибался – на экране мелькнул А. Тапинас.

А. Тапинас также просит суд обязать П. Гражулиса на ближайшем заседании Сейма опровергнуть с парламентской трибуны, что человек, появившийся на экране, – это он.

Общественник также требует, чтобы П. Гражулис заплатил ему 10 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и судебных издержек.

«Если суд присудит компенсацию морального ущерба, все средства будут направлены на деятельность какой-нибудь общественной организации, борющейся с дискриминацией лиц, относящихся к ЛГБТ», - написал А. Тапинас в своем аккаунте в Facebook.

Andrius Tapinas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Председатель комитета по культуре В. Юозапайтис заявил, что в день указанного заседания он не заметил человека, появившегося рядом с П. Гражулисом, но подчеркнул, что присутствие посторонних лиц на заседаниях комитета – это ненормально.

«Наверное, это ответственность и дело чести каждого члена Сейма – следить за тем, чтобы в домашней обстановке не появлялись другие люди. Никто другой, кроме самого члена Сейма, не может этого обеспечить. Он должен взять на себя ответственность за то, чтобы на заседаниях не присутствовали посторонние. Без всякого сомнения, они могут влиять и на принимаемые решения», - сказал В. Юозапайтис в начале декабря.

Инцидент привлек внимание также и зарубежных СМИ.