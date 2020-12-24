В минувшие сутки выявлено 3 799 случаев коронавируса, скончались 43 человека

По данным Департамента статистики Литвы, за последние сутки в Литве подтверждено 3 799 случаев заражения COVID-19, 43 человека скончались.

Согласно сообщению, опубликованному ведомством для СМИ, один из скончавшихся принадлежал к возрастной группе 30-39 лет. Остальные 42 умерших были в возрасте 50 лет и старше.

В минувшие сутки число выздоровевших людей составило 4 572. Всего в Литве выздоровели 60 559 человек, а 61 553 человека все еще больны.

В течение прошедших суток по подозрению на наличие коронавируса было исследовано 13 913 проб. Всего к сегодняшнему дню по подозрению на коронавирус было протестировано 1 559 023 образца.

За последние семь суток доля положительных тестов составила более пятой части – 22,4 проц. – от общего числа исследований, проведенных в этот период.

Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

В настоящее время общее количество подтвержденных случаев у конкретных людей в Литве составляет 123 889. Общее количество зарегистрированных смертей от COVID-19 в Литве составляет 1 186. Число людей, болевших коронавирусной инфекцией, но скончавшихся по другим причинам, – 591.

LRT.lt напоминает, что в связи с ситуацией с COVID-19 правительство Литвы продлило карантин до 31 января и ужесточило его режим: запрещено передвижение в пределах или за пределы своего самоуправления без острой необходимости, закрыты магазины непродовольственных товаров, запрещено предоставление контактных услуг, отменены массовые мероприятия и собрания.

Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

С 15 декабря до 3 января ограничен выезд лиц за пределы территории своего самоуправления, за исключением случаев, когда у человека скончался кто-то из близких родственников, когда он выезжает на место работы, находящееся в другом самоуправлении, или для получения необходимой медицинской помощи.

На удаленном заседании в воскресенье вечером правительство решило запретить пассажирские рейсы из Великобритании в Литву с 21 по 31 декабря. Решение основано на том, что в Великобритании получил распространение новый штамм коронавируса.