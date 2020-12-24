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2020.12.24 10:37

В минувшие сутки выявлено 3 799 случаев коронавируса, скончались 43 человека

LRT.lt2020.12.24 10:37
Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje
Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

По данным Департамента статистики Литвы, за последние сутки в Литве подтверждено 3 799 случаев заражения COVID-19, 43 человека скончались.

Согласно сообщению, опубликованному ведомством для СМИ, один из скончавшихся принадлежал к возрастной группе 30-39 лет. Остальные 42 умерших были в возрасте 50 лет и старше.

В минувшие сутки число выздоровевших людей составило 4 572. Всего в Литве выздоровели 60 559 человек, а 61 553 человека все еще больны.

В течение прошедших суток по подозрению на наличие коронавируса было исследовано 13 913 проб. Всего к сегодняшнему дню по подозрению на коронавирус было протестировано 1 559 023 образца.

За последние семь суток доля положительных тестов составила более пятой части – 22,4 проц. – от общего числа исследований, проведенных в этот период.

Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje
Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

В настоящее время общее количество подтвержденных случаев у конкретных людей в Литве составляет 123 889. Общее количество зарегистрированных смертей от COVID-19 в Литве составляет 1 186. Число людей, болевших коронавирусной инфекцией, но скончавшихся по другим причинам, – 591.

LRT.lt напоминает, что в связи с ситуацией с COVID-19 правительство Литвы продлило карантин до 31 января и ужесточило его режим: запрещено передвижение в пределах или за пределы своего самоуправления без острой необходимости, закрыты магазины непродовольственных товаров, запрещено предоставление контактных услуг, отменены массовые мероприятия и собрания.

Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje
Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

С 15 декабря до 3 января ограничен выезд лиц за пределы территории своего самоуправления, за исключением случаев, когда у человека скончался кто-то из близких родственников, когда он выезжает на место работы, находящееся в другом самоуправлении, или для получения необходимой медицинской помощи.

На удаленном заседании в воскресенье вечером правительство решило запретить пассажирские рейсы из Великобритании в Литву с 21 по 31 декабря. Решение основано на том, что в Великобритании получил распространение новый штамм коронавируса.

Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje
Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje
Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje
Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje
Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje
1 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje
Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje
2 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje
Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje
3 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje
Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje
Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje
# Литва# коронавирус

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