Осенняя сессия Сейма продлена до 14 января

Осенняя сессия литовского парламента продлена до 14 января следующего года.

За такой проект постановления, накануне внесенный спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, проголосовали 103 депутата, голосовавших против не было, 10 депутатов воздержались.

По словам спикера Сейма, предварительно планируется, что после Нового года пленарные заседания Сейма пройдут 5 и 7 января, а возможно, и 12 января.

Виктория Чмилите-Нильсен / E. Blaževič/LRT nuotr.

Во время расширенного заседания члены Сейма планируют «потренироваться» и, при необходимости, перейти на удаленные заседания. Празднование 30-летия Дня защитников свободы пройдет в виртуальном пространстве.

ELTA напоминает, что Сейм ежегодно собирается на две очередные сессии – весеннюю и осеннюю. Осенняя сессия длится до 23 декабря. Сейм вправе принять решение о продлении сессии.