Римвидас Валатка. Вирус мутировал, мутировало чувство самосохранения

Подходит к концу первый год великой пандемии. Но, конечно же, не последний. Мутация комфортной жизни человека продолжается. Как и мутация мозга значительной части населения. Коронавирус изменил мир удобств и удовольствий. Незадолго до Рождества вирус стал еще более прилипчивым.

Вместе с вирусом мутировало и чувство самозащиты у тысяч литовцев. Вместо того, чтобы беречься, люди стали еще беспечнее.

Массовое посещение могил во время Дня всех святых превратилось в массовое посещение могил с коронарными урнами и гробами. В Литве больше смертей от коронарной болезни, чем во Франции, Италии и даже в Украине. Этой ночью в ковидные больницы доставили еще несколько сотен госпитализированных пациентов.

Для тех, кому в рождественское или новогоднее утро смертельно понадобиться уткнуться носом в плечо всей родни за одним столом. Потому что иначе разве это жизнь?

Полиция, которая защищает здоровье и жизнь безмозглых ослов от мутировавшего вируса и разворачивает домой тысячи машин, является врагом. Здравый смысл - враг. Все врачи - враги нации.

Невротики превратились в истериков. Взрослые в массовом порядке мутируют в бьющихся на полу в истерике детей. Мне не нужна маска! Я не буду вакцинироваться! Я хочу заразить бабушку и дедушку!

Как обойти полицейские посты, как тут пролезть и обвести вокруг пальца правительство, ведь завтра Сочельник и мы едем? Вместе с нытьем в пространстве и времени бьется мутировавший дух Рождества.

Бывшие сторонники запретов, которые год назад лишали людей даже рождественского вина, мутировали в защитников личных свобод, чтобы свободно покупать и передвигаться. Теолог Сейма, бывшая председатель комитета правопорядка, мутировала в нарушителя карантинных законов.

Военизированный порядок, ужасное правительство. Почему госпоже из Сейма приходится покупать в Дукштасе более дорогую буханку батона, если в висагинском Lidl батон, кугелис и сметана намного дешевле?

Врачи едва сдерживают слезы, отслеживая мутации национального мозга и самозащиты. Так много плачущих врачей Литва еще не видела. Кого волнуют эти доктора? Что они ноют, ведь я их содержу, они должны! - кричит мутировавшая националистка в Facebook.

Мутации могут быть обратимыми или необратимыми изменениями в хромосомах, генах или некодирующем генетическом материале, которые передаются потомству. Что будет с мутировавшей Литвой?

Древний рождественский обычай велит нам оставлять на столе пустое место. Для члена семьи, который умер в том же году, а если никто из родственников не умер, то для того, кто не смог приехать. Для него на стол кладут пустую тарелку с рождественским хлебцом или зажженной свечой.

Пустая тарелка, даже несколько пустых тарелок в родительском доме в канун Рождества - лучше, чем необратимая трагедия. По крайней мере, так подсказывает здравый смысл. Если, конечно, вы еще не мутировали.

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