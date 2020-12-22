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2020.12.22 15:05

Старейший российский журнал "Огонёк" перестанет выходить на бумаге

Радио «Cвобода»2020.12.22 15:05
Журнал "Огонек"
Журнал "Огонек" / "Википедия"

Издательский дом "Коммерсантъ" прекратил выпуск бумажного издания старейшего российского журнала "Огонёк". Об этом говорится в сообщении редакции. В тексте отмечается, что все сотрудники журнала уволены, будет ли кто-то нанят на их место — неизвестно.

Редакция "Огонька" отсчитывает свою историю с 1879 года и недавно отпраздновала 121-летие. До этого журнал выходил с 1789 по 1883 год, но был закрыт. Кроме того, он закрывался с 1918 по 1923 год. В советские годы это был главный официальный национальный журнал для широкой аудитории.

К концу перестройки он приобрёл культовый статус, там печатались острые для советского общества дискуссионные и критические статьи, его тираж достигал трёх миллионов экземпляров.

В журнале в разное время работали писатели Михаил Кольцов, Евгений Петров, Владимир Солоухин, Алексей Сурков, Иероним Ясинский, журналисты Виталий Коротич, Генрих Боровик, политик Павел Милюков, в нём публиковались ведущие советские писатели и поэты.

К 2009 году издание чуть было не закрылось, но было приобретено "Коммерсантом". Издательский дом обещал полностью оцифровать знаменитый фотоархив "Огонька", однако эти планы не были реализованы.

Радио "Свобода"

Журнал "Огонек"
Журнал "Огонек"
1 / 1"Википедия"
Журнал "Огонек"
# Россия

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