Старейший российский журнал "Огонёк" перестанет выходить на бумаге

Издательский дом "Коммерсантъ" прекратил выпуск бумажного издания старейшего российского журнала "Огонёк". Об этом говорится в сообщении редакции. В тексте отмечается, что все сотрудники журнала уволены, будет ли кто-то нанят на их место — неизвестно.

Редакция "Огонька" отсчитывает свою историю с 1879 года и недавно отпраздновала 121-летие. До этого журнал выходил с 1789 по 1883 год, но был закрыт. Кроме того, он закрывался с 1918 по 1923 год. В советские годы это был главный официальный национальный журнал для широкой аудитории.



К концу перестройки он приобрёл культовый статус, там печатались острые для советского общества дискуссионные и критические статьи, его тираж достигал трёх миллионов экземпляров.

В журнале в разное время работали писатели Михаил Кольцов, Евгений Петров, Владимир Солоухин, Алексей Сурков, Иероним Ясинский, журналисты Виталий Коротич, Генрих Боровик, политик Павел Милюков, в нём публиковались ведущие советские писатели и поэты.



К 2009 году издание чуть было не закрылось, но было приобретено "Коммерсантом". Издательский дом обещал полностью оцифровать знаменитый фотоархив "Огонька", однако эти планы не были реализованы.



Радио "Свобода"