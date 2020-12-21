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2020.12.21 16:40

Сантаришская клиника: заняты почти все койки для пациентов с COVID-19

Радио LRT2020.12.21 16:40

Сантаришская клиника сообщает, что в Вильнюсском районе заняты почти все койки для пациентов с COVID-19.

Представитель больницы Гитана Летукене заявила агентству BNS, что в настоящее время только в Сантаришской клинике заняты 92 процента стационарных коек и 94 процента коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Аналогичная ситуация сложилась и в других лечебных учреждениях региона.

В то же время руководитель Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис говорит, что коек для пациентов с коронавирусом в Клайпедском регионе пока хватает, однако самая большая проблема заключается в нехватке персонала. По словам Янушониса, это связано с увеличением количества случаев заболевания медиков и ростом их нагрузки.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2130 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 человек скончались. По данным Национального центра общественного здоровья, большинство случаев заболевания - около 750-ти - были зафиксировано в Каунасском округе.

1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
# Литва

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