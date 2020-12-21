Генеральный комиссар: планируется контролировать не только въезд, но и выезд из муниципалитетов

В понедельник Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудила эффективность действия карантинных мер, примененных в выходные. С момента начала ограничения въезда в города и установки контрольно-пропускных пунктов зафиксировано 324 нарушения.

«Времени слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы. Движение сократилось, что повлияло на сдерживание распространения коронавируса», - заявила журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте.

Вопрос об обеспечении карантинных мер обсуждался в понедельник. Полицейские не разрешили проезд примерно 13 000 автомобилей, в общей сложности они выписали более 300 протоколов, поэтому власти находятся в поисках мер для обеспечения более бесперебойной работы на блокпостах.

«Это была генеральная репетиция перед большими праздниками, - сказала А. Билотайте.

Она добавила, что также рассматривался вопрос о том, сколько человек будет разрешено проехать на одной машине. Было решено, что в машине должно находиться не более 2 человек или членов одной семьи.

На помощь придут дроны



Policijos patikra karantino metu kelyje A1 / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Мы констатировали, что первый период ужесточения ограничений закончился вчера вечером. Цифры действительно впечатляют - 13000 транспортных средств пришлось развернуть, заведено 324 административных дела», - сказал генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

Он добавил, что во время ограничений были задержаны разыскиваемые лица, зафиксированы нарушения ПДД, что повлияло на обеспечение безопасности в стране.

По словам генерального комиссара, в будущем планируется использовать дроны для контроля выезжающих из муниципальных центров, что позволит избежать пробок на блок-постах.

«Во время проверок на пунктах часть полицейских, не постоянно, будут проверять выезжающих из муниципалитета. Это не вызовет у нас больших трудностей», - поделился планами Р. Пожела.

По его словам, полиция уже планирует и устанавливает конкретные цифры по ограничениям во время праздников.

«Мы организовали работу таким образом, чтобы мощности хватило на выполнение всех функций. В выходные мы констатировали, что сил, которые действовали за пределами блокпостов, достаточно», - заверил Р. Пожела.

Р. Пожела заявляет, что еще предстоит разговор с пассажирскими перевозчиками, потому что за выходные был зафиксирован не один случай, когда полицейским пришлось высадить пассажиров, потому что у них не было необходимых документов.