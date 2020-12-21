Новости

2020.12.21 16:36

Генеральный комиссар: планируется контролировать не только въезд, но и выезд из муниципалитетов

LRT.lt2020.12.21 16:36
Policijos patikra karantino metu Palangoje
Policijos patikra karantino metu Palangoje / Klaipėdos apskr. VPK nuotr.

В понедельник Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудила эффективность действия карантинных мер, примененных в выходные. С момента начала ограничения въезда в города и установки контрольно-пропускных пунктов зафиксировано 324 нарушения.

«Времени слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы. Движение сократилось, что повлияло на сдерживание распространения коронавируса», - заявила журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте.

Вопрос об обеспечении карантинных мер обсуждался в понедельник. Полицейские не разрешили проезд примерно 13 000 автомобилей, в общей сложности они выписали более 300 протоколов, поэтому власти находятся в поисках мер для обеспечения более бесперебойной работы на блокпостах.

«Это была генеральная репетиция перед большими праздниками, - сказала А. Билотайте.

Она добавила, что также рассматривался вопрос о том, сколько человек будет разрешено проехать на одной машине. Было решено, что в машине должно находиться не более 2 человек или членов одной семьи.

На помощь придут дроны

Policijos patikra karantino metu kelyje A1
Policijos patikra karantino metu kelyje A1 / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Мы констатировали, что первый период ужесточения ограничений закончился вчера вечером. Цифры действительно впечатляют - 13000 транспортных средств пришлось развернуть, заведено 324 административных дела», - сказал генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

Он добавил, что во время ограничений были задержаны разыскиваемые лица, зафиксированы нарушения ПДД, что повлияло на обеспечение безопасности в стране.

По словам генерального комиссара, в будущем планируется использовать дроны для контроля выезжающих из муниципальных центров, что позволит избежать пробок на блок-постах.

«Во время проверок на пунктах часть полицейских, не постоянно, будут проверять выезжающих из муниципалитета. Это не вызовет у нас больших трудностей», - поделился планами Р. Пожела.

По его словам, полиция уже планирует и устанавливает конкретные цифры по ограничениям во время праздников.

«Мы организовали работу таким образом, чтобы мощности хватило на выполнение всех функций. В выходные мы констатировали, что сил, которые действовали за пределами блокпостов, достаточно», - заверил Р. Пожела.

Р. Пожела заявляет, что еще предстоит разговор с пассажирскими перевозчиками, потому что за выходные был зафиксирован не один случай, когда полицейским пришлось высадить пассажиров, потому что у них не было необходимых документов.

Policijos patikra karantino metu Palangoje
Policijos patikra karantino metu kelyje A1
Policijos patikra karantino metu Palangoje
Policijos patikra karantino metu Palangoje
1 / 2Klaipėdos apskr. VPK nuotr.
Policijos patikra karantino metu kelyje A1
Policijos patikra karantino metu kelyje A1
2 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Policijos patikra karantino metu Palangoje
Policijos patikra karantino metu kelyje A1
# Литва

Популярно

Мультсериал "Ну, погоди"

Новости

2020.12.21 10:47

Умер автор мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Rusiška vakcina nuo koronaviruso „Sputnik V“

Новости

2020.12.21 12:14

Литовка из Москвы о российской вакцине: желающих привиться мало

6
Лондон

Новости

2020.12.21 08:48

Литва из-за мутации коронавируса запретила полеты из Великобритании

Testing for Covid-19

Новости

2020.12.21 10:05

В Литве - 2130 новых случаев коронавируса

Policijos patikra karantino metu kelyje A2

Новости

2020.12.21 09:04

Литва: полиция на КПП развернула более 10 тысяч автомобилей

8
А.Навальный и К.Кудрявцев

Новости

2020.12.21 15:19

Опубликована запись разговора Навального с возможным участником покушения на него

Лондон

Новости

2020.12.21 09:19

Более 20 стран приостановили полеты в Великобританию из-за нового штамма коронавируса

Новости

2020.12.21 13:14

Авиакомпании отменили все рейсы между Литвой и Великобританией

Крым

Новости

2020.12.21 10:47

Крым без воды превратится в пустыню? Что говорят ученые

Gitanas Nausėda

Новости

2020.12.21 15:28

Президент Литвы: местные власти готовы к вакцинации