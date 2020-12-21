Литовка из Москвы о российской вакцине: желающих привиться мало

Россия, которую, как и многие страны Европы, накрыла пандемия COVID-19, уже начала вакцинировать людей вакциной «Спутник V». Однако проживающая в Москве литовка Сандра Флейшер говорит, что желающих привиться мало. «Люди хотят защитить себя, и, если они уже будут прививаться, то тем, что не причинит им вреда», - сказала Сандра в интервью порталу LRT.lt.

Флейшер, живущая в Москве уже 10 лет, подчеркивает, что с вакцинацией российской вакциной «Спутник V» спешить не будет. Женщина говорит, что не только у нее, но и у врачей в семье есть сомнения в безопасности этой вакцины.

«Если бы это действительно был продукт достаточно высокого качества, было бы не страшно сделать прививку местной вакциной, хотя, конечно, мы бы предпочли западную. Скептицизм (по поводу российской вакцины - LRT.lt) - это исключительно вопрос безопасности. Когда стандарты не соблюдаются, не выдержаны интервалы, когда слишком много спешки, здоровье человека находится под угрозой.

Пока что российская вакцина прошла всего два этапа исследований и, тем не менее, запущена на внутренний рынок, что явно вызывает много вопросов. Вакцину нельзя применять и выпускать на рынок по всем мировым стандартам, пока она не будет полностью протестирована», - комментирует женщина.

«Нельзя употрелять алкоголь 42 дня»





Skiepijimas eksperimentine „Sputnik V“ vakcina Rusijoje / AP nuotr.

Неделю назад Россия начала массовую вакцинацию медицинского персонала и педагогов. Правда, по словам С. Флейшер, очередей нет, поэтому сделать прививки могут все желающие. Только желающих, отмечает она, немного.

«Москва – город с многомиллионным населением, и, по официальным данным, в Москве вакцинировано около 15 тысяч человек. Много ли это, когда в Мксве официально проживает около 15 миллионов человек? Думаю, очевидно, что люди пока никуда не торопятся. В частности, указано, что если человек вакцинирован, он не должен употреблять алкоголь в течение 42 дней после вакцинации. Пока нас ждут праздники, люди думают: подождем, а дальше будет видно.

<...> Откуда взялись 42 дня – вопрос, пока никто не знает ответа. Люди хотят защитить себя, и если они уже будут прививаться, то тем, что не повредит», - говорит литовка.

По словам С. Флейшер, в настоящее время в России прогнозируется, что к лету 2021 года необходимо будет вакцинировать 30-60 процентов населения.

По словам собеседницы, спешка с вакцинацией населения возникла из-за тяжелой ситуации с COVID-19: «К сожалению, лекарством в этом случае сложно управлять, не хватает основных средств, не хватает кислорода и так далее».

В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом



В России (включая аннексированный Крым) за минувшие сутки выявлено 29 350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это новый исторический максимум с начала пандемии COVOD-19. Умерли за сутки, по официальным данным, 493 пациента, сообщает радио «Свобода».

Koronavirusas Rusijoje / AP nuotr.

С начала пандемии коронавирусом заболели почти 2 миллиона 800 тысяч человек. Число умерших превысило 51 тысячу. С начала года в России наблюдается избыточная смертность – более 120 тысяч. Многие демографы уверены, что большая часть этих случаев связаны с пандемией.

В Москве в начала декабря началась массовая вакцинация российским препаратом "Спутник V". В первую очередь прививали медицинских и социальных работников, сотрудников образовательной сферы. С 21 декабря могут вакцинироваться работники промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ. По данным московских властей, на базе поликлиник развернуто 70 прививочных пунктов.

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V", разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. К моменту регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. Впоследствии по ходу третьей фазы испытаний было объявлено, что эффективность вакцины превышает 95 процентов. Независимых оценок результатов действия препарата пока нет, сообщает "Свобода".