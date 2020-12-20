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2020.12.20 11:55

SpaceX запустила секретный спутник в интересах Пентагона

Радио «Cвобода»2020.12.20 11:55
„SpaceX“
„SpaceX“ / AP nuotr.

SpaceX запустила секретный аппарат в интересах Национального управления военно-космической разведки США.

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту разведывательный спутник весом почти семь тонн.

Через восемь минут после взлёта многоразовая ступень ракеты успешно вернулась на Землю. Она совершила свой пятый по счету полет. В целом для частной космической компании Илона Маска этот запуск был 26-м и последним в текущем году. Он ознаменовал новый годовой рекорд SpaceX по количеству космических стартов. В то же время на счету России в уходящем году – 15 космических пусков.

Параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в один миллиард долларов, не раскрываются. Особенность миссии, совершенной в интересах Пентагона, заключается в том, что в ней впервые использовалась уже летавшая ступень, статические огневые испытания которой перед этим полётом не проводились.

С 2017 года SpaceX использует в своих ракетах семейства Falcon модификации под кодовым наименованием Block-5. Они позволяют использовать многоразовые ступени до 10 раз без существенного межполётного обслуживания, а с таковым – до 100 раз. Такая экономическая модель позволила компании существенно снизить стоимость пусков и серьёзно потеснить конкурентов, включая "Роскосмос", на рынке космических запусков. Не в последнюю очередь это повлияло и на цену пилотируемых миссий Crew Dragon, благодаря которым была прекращена зависимость США от российской монополии по доставке астронавтов на МКС.

В арсенале SpaceX есть ступени, отлетавшие уже семь раз, а общее число вылетов Falcon 9 составило свыше сотни. В этом году значительная часть пусков была связана с реализацией другого большого проекта Илона Маска – спутникового интернета Starlink. Число выведенных на орбиту аппаратов, входящих в эту сеть, составляет уже порядка 1000. Первые тесты показали высокую скорость интернет-соединения – на уровне 140 мегабит в секунду. Это вдвое превышает среднестатистическую мировую величину. Маск планирует использовать часть коммерческой прибыли от Starlink для финансирования проекта, связанного с марсианской миссией: специально для ее осуществления строится и активно тестируется корабль Starship.

Радио Свобода

„SpaceX“
„SpaceX“
1 / 1AP nuotr.
„SpaceX“
# В мире# США# космонавтика

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