Новости

2020.12.20 11:48

Члены президиума БиГ заявили об отказе быть "пешками" России

Радио «Cвобода»2020.12.20 11:48
Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович
Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович / AP

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович прокомментировали свой отказ встречаться с главой МИД Сергеем Лавровым. По их словам, которые приводит издание Srna, они решили продемонстрировать политическую независимость от Москвы.

По данным сербского агентства, Джаферович решил показать "друзьям в Европе", что они "гордые и целеустремленные люди". В свою очередь Комшич подчеркнул, что не хочет быть "российской пешкой" и вступать в "конфронтацию со странами ЕС и членами НАТО".

Ранее на пресс-конференции политики объяснили свое решение словами Лаврова о Дейтонских соглашениях. Другой причиной отказа они назвали отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече главы МИД России с председателем президиума страны Милорадом Додиком. Еще одним фактором стала поддержка Додиком резолюции о военном нейтралитете, принятой Национальным собранием Республики Сербской. Документ призван блокировать возможное вступление страны в НАТО.

Ранее Лавров заявил, что Россия наблюдает попытки разрушить архитектуру Дейтонских соглашений – пакета документов, положивших конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина, которая продолжалась с 1992 по 1995 годы. Глава российского внешнеполитического ведомства выступил за упразднение Управления Верховного представителя по Боснии и Герцеговине и объявил о новых экономических инвестициях в Республику Сербскую. На встрече Додика и Лаврова, которая прошла 14 декабря, были установлены только флаги России и Республики Сербской. Комшич охарактеризовал эту ситуацию как "унижение и даже отрицание институтов страны, в которую он прибыл с официальным визитом".

Радио Свобода

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович
Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович
1 / 1AP
Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович
# Россия# Босния# Сербия# Лавров

Популярно

Policijos patikra karantino metu kelyje A1

Новости

2020.12.19 14:29

Полиция не пропустила через границы самоуправлений почти 3,3 тысячи человек Выписано всего 3 протокола

Koronavirusas Vilniuje

Новости

2020.12.19 14:59

Выборы и усталость от карантина: как Литва опередила страны Европы по числу случаев Covid-19

Koronaviruso mobilus patikros punktas Vilniuje

Новости

2020.12.20 10:36

В Литве за сутки выявлено 2 927 новых случаев коронавируса, еще 14 человек умерли Скончался еще один человек в возрасте до 30 лет

Ingrida Šimonytė

Новости

2020.12.20 07:40

Для контроля над пандемией премьер обратилась к неправительственным организациям Рабочую группу возглавит Э. Якилайтис

Жители Нагорного Карабаха в последний раз завтракают дома перед передачей этой территории Азербайджану. Володя с собаками прощается со своим садом в Кельбаджаре.

Новости

2020.12.19 13:42

Послевоенный Карабах глазами литовского фотографа: боязнь снайперов, разочарование и еще одно потерянное поколение

18
VU Gyvybės mokslų centro laboratorija

Новости

2020.12.20 09:59

Правительство выделило 9,8 млн. евро на проведение тестирований на COVID-19 в ноябре и декабре

Koronavirusas Rusijoje

Новости

2020.12.19 15:26

Die Welt: Растущие сомнения по поводу российской статистики по коронавирусу

Jacques`o Lipchitzo skulptūra

Новости

2020.12.20 08:20

Литовские корни и «большие деревья жизни» Жака Липшица

7
Деб Хааланд

Новости

2020.12.19 15:18

Главой МВД США впервые может стать представительница коренных народов

Майк Помпео

Новости

2020.12.19 13:51

Госсекретарь США заявил о причастности России к масштабной кибератаке на американское правительство