Члены президиума БиГ заявили об отказе быть "пешками" России

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович прокомментировали свой отказ встречаться с главой МИД Сергеем Лавровым. По их словам, которые приводит издание Srna, они решили продемонстрировать политическую независимость от Москвы.

По данным сербского агентства, Джаферович решил показать "друзьям в Европе", что они "гордые и целеустремленные люди". В свою очередь Комшич подчеркнул, что не хочет быть "российской пешкой" и вступать в "конфронтацию со странами ЕС и членами НАТО".

Ранее на пресс-конференции политики объяснили свое решение словами Лаврова о Дейтонских соглашениях. Другой причиной отказа они назвали отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече главы МИД России с председателем президиума страны Милорадом Додиком. Еще одним фактором стала поддержка Додиком резолюции о военном нейтралитете, принятой Национальным собранием Республики Сербской. Документ призван блокировать возможное вступление страны в НАТО.

Ранее Лавров заявил, что Россия наблюдает попытки разрушить архитектуру Дейтонских соглашений – пакета документов, положивших конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина, которая продолжалась с 1992 по 1995 годы. Глава российского внешнеполитического ведомства выступил за упразднение Управления Верховного представителя по Боснии и Герцеговине и объявил о новых экономических инвестициях в Республику Сербскую. На встрече Додика и Лаврова, которая прошла 14 декабря, были установлены только флаги России и Республики Сербской. Комшич охарактеризовал эту ситуацию как "унижение и даже отрицание институтов страны, в которую он прибыл с официальным визитом".

Радио Свобода