Литовские корни и «большие деревья жизни» Жака Липшица

Жак Липшиц, оставивший яркий след в Литве, Франции и Америке, – едва ли не самый знаменитый скульптор-литвак в мире и один из известнейших представителей кубизма. Хотя художник так и не вернулся в Литву, он чувствовал очень сильную связь со своей родиной.
Хаим-Яков Липшиц, родившийся в Друскениках (Друскининкай) в 1891 году, сегодня известен в мире под именем Жака Липшица – одного из самых выдающихся скульпторов ХХ века. В 1909 году втайне от отца, но при поддержке матери, он уехал в Париж. Там он попал в круг великих талантов мира искусства того времени, одним из которых был родоначальник кубизма Пабло Пикассо.
LRT продолжает публиковать рассказы из цикла «Камни памяти». Проект посвящен памяти выдающихся литваков – евреев, которые родились в Литве, жили здесь или разъехались отсюда по всему свету. Двадцать шестой рассказ посвящен одному из известнейших скульпторов ХХ века Жаку Липшицу.
В творчестве Ж. Липшица заметно влияние кубизма, чуть позже стали появляться формы барокко, а одна из важнейших черт его творчества – внимание к человеческим проблемам, темам отчуждения, разлуки и взаимоотношений человека с Богом.
К сожалению, в Литве этот художник пробыл недолго. «В 1909 году он втайне от отца, но при поддержке матери отправился в Париж, чтобы изучать искусство», - говорит доктор искусствоведения Альге Андрюлите.
Хотя за более чем 80 лет своей жизни Ж. Липшицу пришлось жить не только во Франции, но и в США, Израиле и Италии, – по словам историка, художник никогда не забывал свои корней.
«Я скульптор из Литвы», - любил он повторять, давая интервью и открывая выставки в самых известных галереях мира.
Во Франции Ж. Липшиц был окружен великими талантами художественного мира того времени, которые неизбежно оказывали влияние на его собственное творчество.
«С 1912 года он снимает мастерскую вместе с таким очень известным художником, как П. Пикассо. Хотя Липшиц был на 10 лет младше Пикассо, он вскоре становится лидером в искусстве скульптуры. Позже он присоединился к движению кубистов – кубистический момент очень важен в его творчестве. Позже он перешел на более барочные формы, стал акцентировать другие темы – мифологические, библейские. Еще одной его особенностью было то, что он умел улавливать актуальные человеческие проблемы. Еще позже, особенно после войны, он переключился на глубокие, обобщающие темы – изоляции, разлуки, отношений между человеком и Богом», - характеризует творчество Ж. Липшица искусствовед А. Андрюлите.
Ж. Липшиц, получив известность как в европейском, так и в американском искусстве, не вернулся в Литву, но поддерживал связь с родиной и переписывался с некоторыми деятелями нашей культуры.
«Со скульптором Владасом Вильджюнасом, музыковедом Витаутасом Ландсбергисом, - перечисляет искусствовед друзей по переписке Ж. Липшица. - Он говорил, что без литовских корней не смог бы создать «больших деревьев жизни». Однако при этом подчеркивал, что оглядываться назад пристало лишь ремесленникам, хранящим традиции, а для художника это может стать тормозом в творчестве».
Более подробный рассказ о Жаке Липшице слушайте в радиозаписи:
Подготовил Висмантас Жуклявичюс