Литовские корни и «большие деревья жизни» Жака Липшица

Жак Липшиц, оставивший яркий след в Литве, Франции и Америке, – едва ли не самый знаменитый скульптор-литвак в мире и один из известнейших представителей кубизма. Хотя художник так и не вернулся в Литву, он чувствовал очень сильную связь со своей родиной.

Хаим-Яков Липшиц, родившийся в Друскениках (Друскининкай) в 1891 году, сегодня известен в мире под именем Жака Липшица – одного из самых выдающихся скульпторов ХХ века. В 1909 году втайне от отца, но при поддержке матери, он уехал в Париж. Там он попал в круг великих талантов мира искусства того времени, одним из которых был родоначальник кубизма Пабло Пикассо.

Jacques`as Lipchitzas ir Pablo Picasso / VGŽIM archyvo nuotr.

LRT продолжает публиковать рассказы из цикла «Камни памяти». Проект посвящен памяти выдающихся литваков – евреев, которые родились в Литве, жили здесь или разъехались отсюда по всему свету. Двадцать шестой рассказ посвящен одному из известнейших скульпторов ХХ века Жаку Липшицу.

"Камни памяти" / LRT

В творчестве Ж. Липшица заметно влияние кубизма, чуть позже стали появляться формы барокко, а одна из важнейших черт его творчества – внимание к человеческим проблемам, темам отчуждения, разлуки и взаимоотношений человека с Богом.

К сожалению, в Литве этот художник пробыл недолго. «В 1909 году он втайне от отца, но при поддержке матери отправился в Париж, чтобы изучать искусство», - говорит доктор искусствоведения Альге Андрюлите.

Jacques`o Lipchitzo skulptūra / Vida Press nuotr.

Хотя за более чем 80 лет своей жизни Ж. Липшицу пришлось жить не только во Франции, но и в США, Израиле и Италии, – по словам историка, художник никогда не забывал свои корней.

«Я скульптор из Литвы», - любил он повторять, давая интервью и открывая выставки в самых известных галереях мира.

Во Франции Ж. Липшиц был окружен великими талантами художественного мира того времени, которые неизбежно оказывали влияние на его собственное творчество.

Jacques`o Lipchitzo kūrinys / VGŽIM archyvo nuotr.

«С 1912 года он снимает мастерскую вместе с таким очень известным художником, как П. Пикассо. Хотя Липшиц был на 10 лет младше Пикассо, он вскоре становится лидером в искусстве скульптуры. Позже он присоединился к движению кубистов – кубистический момент очень важен в его творчестве. Позже он перешел на более барочные формы, стал акцентировать другие темы – мифологические, библейские. Еще одной его особенностью было то, что он умел улавливать актуальные человеческие проблемы. Еще позже, особенно после войны, он переключился на глубокие, обобщающие темы – изоляции, разлуки, отношений между человеком и Богом», - характеризует творчество Ж. Липшица искусствовед А. Андрюлите.

Jacques`o Lipchitzo skulptūra / Vida Press nuotr.

Ж. Липшиц, получив известность как в европейском, так и в американском искусстве, не вернулся в Литву, но поддерживал связь с родиной и переписывался с некоторыми деятелями нашей культуры.

«Со скульптором Владасом Вильджюнасом, музыковедом Витаутасом Ландсбергисом, - перечисляет искусствовед друзей по переписке Ж. Липшица. - Он говорил, что без литовских корней не смог бы создать «больших деревьев жизни». Однако при этом подчеркивал, что оглядываться назад пристало лишь ремесленникам, хранящим традиции, а для художника это может стать тормозом в творчестве».

Jacques`o Lipchitzo kūrinys / VGŽIM archyvo nuotr.

Более подробный рассказ о Жаке Липшице слушайте в радиозаписи:

Подготовил Висмантас Жуклявичюс