Полиция не пропустила через границы самоуправлений почти 3,3 тысячи человек

Осуществляя контроль за передвижениями, призванный ограничить распространение коронавируса, в пятницу полиция не позволила 3 277 жителям пересечь границы своих самоуправлений.

«Не пропущено 3 277 человек, составлено 64 протокола. Но за попытку перечесть границу выписано только три протокола, а все остальные – в основном за неношение масок и за общение в составе более чем одного домохозяйства (...).

Большинство (попыток пересечь границу – BNS) отмечено в Вильнюсском уезде – почти половина», - прокомментировал ситуацию в субботу пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Policijos patikra karantino metu kelyje A2 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Чтобы сдержать распространение коронавируса, с полудня пятницы полиция страны начала массовый контроль над передвижениями.

На въездах в муниципальные центры установлено 250 контрольно-пропускных пунктов.

Policijos patikra karantino metu Palangoje / Klaipėdos apskr. VPK nuotr.

Контроль над передвижениями в стране обеспечивают около 900 полицейских экипажей. Им помогают Союз стрелков, пограничники, военная полиция.