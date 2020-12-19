Новости

2020.12.19 14:29

Полиция не пропустила через границы самоуправлений почти 3,3 тысячи человек

Выписано всего 3 протокола
BNS2020.12.19 14:29
Policijos patikra karantino metu kelyje A1
Policijos patikra karantino metu kelyje A1 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Осуществляя контроль за передвижениями, призванный ограничить распространение коронавируса, в пятницу полиция не позволила 3 277 жителям пересечь границы своих самоуправлений.

«Не пропущено 3 277 человек, составлено 64 протокола. Но за попытку перечесть границу выписано только три протокола, а все остальные – в основном за неношение масок и за общение в составе более чем одного домохозяйства (...).

Большинство (попыток пересечь границу – BNS) отмечено в Вильнюсском уезде – почти половина», - прокомментировал ситуацию в субботу пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Policijos patikra karantino metu kelyje A2
Policijos patikra karantino metu kelyje A2 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Чтобы сдержать распространение коронавируса, с полудня пятницы полиция страны начала массовый контроль над передвижениями.

На въездах в муниципальные центры установлено 250 контрольно-пропускных пунктов.

Policijos patikra karantino metu Palangoje
Policijos patikra karantino metu Palangoje / Klaipėdos apskr. VPK nuotr.

Контроль над передвижениями в стране обеспечивают около 900 полицейских экипажей. Им помогают Союз стрелков, пограничники, военная полиция.

Policijos patikra karantino metu kelyje A1
Policijos patikra karantino metu kelyje A2
Policijos patikra karantino metu Palangoje
Policijos patikra karantino metu kelyje A1
Policijos patikra karantino metu kelyje A1
1 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Policijos patikra karantino metu kelyje A2
Policijos patikra karantino metu kelyje A2
2 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Policijos patikra karantino metu Palangoje
Policijos patikra karantino metu Palangoje
3 / 3Klaipėdos apskr. VPK nuotr.
Policijos patikra karantino metu kelyje A1
Policijos patikra karantino metu kelyje A2
Policijos patikra karantino metu Palangoje
# Литва# карантин

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