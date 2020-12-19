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2020.12.19 13:51

Госсекретарь США заявил о причастности России к масштабной кибератаке на американское правительство

Радио «Cвобода»2020.12.19 13:51
Майк Помпео
Майк Помпео / Фото AP

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности России к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года. Об этом он заявил в интервью в авторской программе американского журналиста Марка Левина, текст беседы выложен на сайте Госдепартамента.

Скоординированная хакерская атака на американские ведомства началась в марте, 14 декабря Вашингтон подтвердил, что целями стали американское министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации. По данным корпорации Microsoft, также подвергшейся нападению, целью хакеров стали больше 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний. Цели располагались не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Испании, Бельгии, Израиле, Мексике и Объединённых Арабских Эмиратах.

В четверг администрация Трампа и избранный президент Джо Байден выразили тревогу в связи с масштабным вторжением в компьютерные системы, – напоминает "Голос Америки". Киберподразделение Министерства внутренней безопасности США заявило, что взлом представляет серьезную угрозу для федерального правительства и властей штатов и муниципалитетов, а также для критически важных объектов инфраструктуры.

"Мы можем предельно ясно сказать, что в эту атаку была вовлечена Россия", – заявил Помпео. По его словам, для встраивания вредоносного кода в правительственные системы США были предприняты "значительные усилия". До этого момента о возможных связях атаки с Москвой заявляли источники ведущих американских СМИ, но администрация Дональда Трампа публично не комментировала эти утверждения. Москва причастность к атаке отрицает.

В интервью Левину Помпео назвал реальной угрозой для тех, кто любит свободу, президента России Владимира Путина. Он также заявил, что Россия входит в список тех, кто хочет "подорвать образ жизни" США, республиканский порядок страны и базовые демократические принципы. Таким образом, Россия входит в список врагов США, но Америке необходимо быть готовой к этим рискам, считает он.

Радио Свобода

Майк Помпео
Майк Помпео
1 / 1Фото AP
Майк Помпео
# Россия# США# хакеры

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