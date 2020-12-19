Послевоенный Карабах глазами литовского фотографа: боязнь снайперов, разочарование и еще одно потерянное поколение

Азербайджанские беженцы возвращаются в Нагорный Карабах, откуда после нескольких недель ожесточенных столкновений, оставив только выжженную землю, уехали проживавшие там армяне. По их стопам идет литовский фотограф Миколас Юоделе.

Группка солдат, оставив за спиной руины тыла, возвращается на общественном транспорте в столицу Армении Ереван в соответствии с соглашением о прекращении огня, по которому Азербайджану передано почти три четверти довоенной территории Армении.

Протесты организуются напротив оперного театра Еревана / Фото М. Юодяле

Они разочарованы. Страна осталась в изоляции и без поддержки, когда при поддержке Турции Азербайджан вырвался за демаркационные линии, устоявшиеся в течение десятилетий. «Евросоюз не медлил, накладывая на Россию санкции из-за отравления Алексея Навального, а куда же он смотрит теперь?» - произносит один из них сквозь зубы.

Но и Россия не смогла остановить нападения, начавшегося 27 сентября. Между тем, Азербайджан заявил, что он только возвращал себе территорию, оккупированную Арменией во время первой карабахской войны 1988-1994 годов, в результате которой с обеих сторон погибло 17 тысяч и было ранено 50 тысяч человек.

Соглашение об окончательном прекращении огня было подписано при посредничестве России 10 ноября, однако многие в Армении посчитали его политическим предательством.

Жители Нагорного Карабаха в последний раз завтракают дома перед передачей этой территории Азербайджану. Володя с собаками прощается со своим садом в Кельбаджаре. / Фото М. Юодяле

Люди в последний раз посещают монастырь Дадиванк – важную для армян святыню XIII века – перед передачей этой территории Азербайджану / Фото М. Юодяле

Протесты организуются напротив оперного театра Еревана / Фото М. Юодяле

Когда толпа протестующих собралась у Ереванского оперного театра, призывая премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку, я отправился в путь и прибыл в Степанакерт – столицу сепаратистской «республики».

Приехал в Кельбаджар – район, который должен был быть передан Азербайджану два дня назад, но по просьбе Армении крайний срок был продлен до 25 ноября, потому что стране было трудно вовремя эвакуировать своих граждан с передаваемой территории.

В захватывающем дух горном пейзаже взгляд постоянно цеплялся за сгоревшие дома – всего через девять дней эта территория станет частью Азербайджана.

Старая "Лада" едет по разрушенному мосту в Кельбаджарском районе / Фото М. Юодяле

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт, снова рады встрече со своими близкими / Фото М. Юодяле

Местные жители, вынужденные покинуть свои дома, погружают вещи в грузовики, срывают крыши домов, вырубают деревья и сжигают все, что не удается взять с собой.

У входов в некоторые дома лежат внутренности забитого скота – словно попытка показать, что пришельцы здесь нежелательны.

Всего через неделю после подписания перемирия Степанакерт полностью опустел. Одинокие фигуры бродят по туманным улицам, скрипя осколками стекла. В городе нет интернета, воды, электричества.

Работает всего несколько магазинов, но предложение там минимальное – только печенье и консервы. После войны в Степанакерте господствуют страх и слухи.

Многие не хотят возвращаться, опасаясь, что азербайджанцы могут обстрелять город со своих позиций в Шуше, которая расположена на вершине горы всего в 5 км от Степанакерта. Иные рассказывают истории о собаках, застрелянных азербайджанскими снайперами, чтобы запугать возвращающееся население. Другие говорят о силах партизанского сопротивления, готовых продолжать борьбу.

Люди после войны возвращаются в Степанакерт / Фото М. Юодяле

Жители столпились у здания Степанакертской мэрии в ожидании продовольственных пакетов. Житель Степанакерта вернулся в дом предков, пустовавший с начала войны / Фото М. Юодяле

Однако со временем страхи стихают, и по центральной степанакертской площади Возрождения уже начинают сновать автобусы, возвращающие беженцев из Еревана в их дома.

Молодой армянский солдат, жена и мать которого только что вернулись из Еревана, пригласил меня на обед.

Как только я вхожу в его дом, во всем районе отключается электричество. Мы готовим еду на газовой плите и поднимаем бокалы с вином за друзей Армана, погибших в битве за Шушу – тот самый город в горах, который армяне считали непреодолимой крепостью, пока 8 ноября его не заняли азербайджанские войска.

Мешки с песком – знак недавних столкновений – напротив одного из ресторанов Степанакерта. На улицах Степанакерта все еще много военных / Фото М. Юодяле

По прошествии нескольких дней после войны, на улицах Степанакерта все еще стоят оборонительные баррикады / Фото М. Юодяле

Парикмахер Валерик был одним из немногих жителей Степанакерта, не покинувших город даже с началом войны / Фото М. Юодяле

В Степанакерт возвращается жизнь. В городе заново прокладываются поврежденные электрокабели / Фото М. Юодяле

На рынок Степанакерта возвращаются покупатели и торговцы / Фото М. Юодяле

В Степанакерте все еще часто случаются сбои подачи электричества / Фото М. Юодялиса

Эта же церемония повторяется ежедневно в Ереване, на мемориальном воинском кладбище Ераблур. С утра и до восхода солнца к центральному входу подъезжает автомобильный кортеж, сослуживцы выносят гроб молодого солдата, священник совершает обряды, солдаты дают три оружейных залпа в воздух.

Гроб опускают в яму, собравшиеся кидают на его крышку горсть земли и цветы. Через несколько мгновений появляется трактор, который быстро заканчивает работу. Проходит всего 15 минут, и у ворот кладбища останавливается еще одна колонна автомобилей – процедура повторяется.

Тысячи армян собрались в Ереване, чтобы почтить память погибших воинов / Фото М. Юодяле

Армяне протестуют против соглашения о перемирии, подписанного Арменией, Россией и Азербайджаном / Фото М. Юодяле

Протесты организуются напротив оперного театра Еревана / Фото М. Юодяле

Даты, высеченные на многих надгробиях, шокируют: «1999 – 2020», «2000 – 2020», «2002 – 2020». За три последних десятилетия спорная территория претерпела три большие войны, то и дело сталкивая между собой все новые поколений солдат с обеих сторон.

Но и спустя месяц после прекращения огня, обмениваясь телами погибших и подсчитывая потери, Армения и Азербайджан не демонстрируют никаких признаков примирения.

Соглашение о перемирии вызвало враждебную реакцию сторонников армянской оппозиции – премьер-министра Николу Пашиняна призывают уйти в отставку / Фото М. Юодяле

Церемония похорон армянского солдата на воинском мемориальном кладбище в Ереване / Фото М. Юодяле