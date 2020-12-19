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2020.12.19 10:47

Во всех регионах Литвы перевозчики отменили почти половину автобусных рейсов

BNS2020.12.19 10:47
Panevėžio autobusų stotis
Panevėžio autobusų stotis / E. Blaževič/LRT nuotr.

С вступлением в силу более строгого порядка карантина, автобусные перевозчики отказываются от некоторых рейсов или даже маршрутов – во всей Литве приостановлена почти половина прежних рейсов.

По данным Администрации по безопасности на транспорте, из-за того, что люди реже пользуются автобусами, в настоящее время из 1 054 рейсов уже приостановлено 458. К Рождеству будет отменено еще 16 автобусных рейсов.

Как сказала BNS начальник отдела коммуникации и международного сотрудничества этого учреждения Эгле Кучинскайте, просьбы всех междугородних автобусных перевозчиков о временной приостановке рейсов удовлетворены.

«Приостановка междугородних рейсов коснулась всех регионов страны: в одних местах приостановлено больше рейсов, в других – меньше», - сказала она.

Panevėžio autobusų stotis
Panevėžio autobusų stotis / E. Blaževič/LRT nuotr.

8 из 39 перевозчиков еще не просили приостановить рейсы: все автобусы отправляются из Биржайского, Йонишкского, Скуодасского, Юрбаркского, Шальчининкского автобусных парков, также число рейсов не сокращают предприятия «Meteorit turas», «Vilkama» и «Svirka».

По словам Э. Кучинскайте, во время последнего карантина два перевозчика отказывались от совершения перевозок по определенным маршрутам.

Panevėžio autobusų stotis
Panevėžio autobusų stotis
Panevėžio autobusų stotis
Panevėžio autobusų stotis
1 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Panevėžio autobusų stotis
Panevėžio autobusų stotis
2 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Panevėžio autobusų stotis
Panevėžio autobusų stotis
# Литва# карантин# транспорт

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