Новости

2020.12.18 18:33

США внесут в "чёрный список" десятки китайских компаний

Радио «Cвобода»2020.12.18 18:33
Kinijos ir JAV vėliavos
Kinijos ir JAV vėliavos / AP nuotr.

Уходящая администрация Дональда Тампа планирует внести в "чёрный список" десятки китайских компаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Около 60 фирм и их филиалов из КНР лишатся свободного доступа на американский рынок высоких технологий. Все они пополнят перечень организаций, которые Вашингтон рассматривает в качестве связанных с вооружёнными силами Китая, а также причастных к милитаризации островов в Южно-Китайском море и нарушению прав человека.

Среди заблокированных окажется и крупнейший китайский производитель микросхем SMIC: он лишится возможности приобретать американские технологии, которые используются для производства чипов с разрешающей способностью 10 нанометров и менее. Акции SMIC, официально именуемой Semiconductor Manufacturing International Corp, упали более чем на 5 процентов на фоне сообщений о готовящихся санкциях.

Аналогичные меры действуют в отношении уже почти трех сотен компаний из КНР, включая Huawei, ZTE, а также производителя видеокамер Hikvision, которого США подозревают в причастности к дискриминации уйгурского меньшинства.

Министерство иностранных дел Китая назвало готовящиеся шаги "неоправданным притеснением иностранных компаний" и пообещало принять "необходимые меры" для защиты прав.

Радио "Свобода"

Kinijos ir JAV vėliavos
Kinijos ir JAV vėliavos
1 / 1AP nuotr.
Kinijos ir JAV vėliavos
# В мире

Популярно

Вакцинация от COVID-19 в Москве

Новости

2020.12.18 11:10

Вакцина от коронавируса. Вопросы, на которые есть ответы

Карантин в Вильнюсе

Новости

2020.12.18 12:09

Рекорд в Вильнюсе - более тысячи случаев заболевания COVID-19

Gabrielius Landsbergis

Новости

2020.12.18 09:37

Глава МИД Литвы: возможно введение чрезвычайного положения

Vytis Jurkonis

Новости

2020.12.18 09:15

Политолог Юрконис о пресс-конференции Путина: это была просто откровенная ложь и отговорки

Karantinas Vilniuje

Новости

2020.12.18 10:13

В Литве - 3181 новое заражение коронавирусом

Renatas Požėla

Новости

2020.12.18 15:25

Генеральный комиссар о проверках на КПП: хитрецов ждут "рождественские премии" в размере 500 евро

11
Policijos patikra karantino metu kelyje A1

Новости

2020.12.18 12:46

Полиция начинает ограничивать передвижение между самоуправлениями

Fotografas įamžino akimirkas, kaip iškilo gražiausia Europoje pripažinta Vilniaus Kalėdų eglė

Новости

2020.12.18 15:18

Самоуправление: доступ к вильнюсским ёлкам будет ограничен, фейерверков не будет будут введены ограничения передвижения в центре

5
Vladimiras Putinas

Новости

2020.12.18 08:44

Süddeutsche Zeitung. Путин выглядит заскучавшим

Europos Sąjungos vėliava

Новости

2020.12.18 14:38

Николай Халезин: третий пакет санкций Евросоюза -это "предательство" белорусов