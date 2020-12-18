США внесут в "чёрный список" десятки китайских компаний

Уходящая администрация Дональда Тампа планирует внести в "чёрный список" десятки китайских компаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Около 60 фирм и их филиалов из КНР лишатся свободного доступа на американский рынок высоких технологий. Все они пополнят перечень организаций, которые Вашингтон рассматривает в качестве связанных с вооружёнными силами Китая, а также причастных к милитаризации островов в Южно-Китайском море и нарушению прав человека.

Среди заблокированных окажется и крупнейший китайский производитель микросхем SMIC: он лишится возможности приобретать американские технологии, которые используются для производства чипов с разрешающей способностью 10 нанометров и менее. Акции SMIC, официально именуемой Semiconductor Manufacturing International Corp, упали более чем на 5 процентов на фоне сообщений о готовящихся санкциях.

Аналогичные меры действуют в отношении уже почти трех сотен компаний из КНР, включая Huawei, ZTE, а также производителя видеокамер Hikvision, которого США подозревают в причастности к дискриминации уйгурского меньшинства.

Министерство иностранных дел Китая назвало готовящиеся шаги "неоправданным притеснением иностранных компаний" и пообещало принять "необходимые меры" для защиты прав.



Радио "Свобода"