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2020.12.18 16:27

В США из-за сбоя на производстве уничтожили 400 тысяч вакцин Moderna

Радио «Cвобода»2020.12.18 16:27
„Moderna“
„Moderna“ / Vida Press nuotr.

Американский производитель вакцины от коронавируса Moderna уничтожил 400 тысяч доз препарата из-за проблем с фильтрацией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя правительства США.

Бракованная партия не была расфасована. Производственный сбой возник на финальном этапе производства.

Представитель Moderna рассказал Bloomberg, что компания по-прежнему планирует достичь плана и произвести для США 20 миллионов доз вакцины в декабре и от 85 до 100 миллионов доз в первом квартале 2021 года. Эффективность препарата, по данным производителя, составляет 94 процента и до 100 процентов в тяжёлых случаях.

7 декабря спецкомитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США поддержал использование вакцины производства Moderna для борьбы с COVID-19.

С 14 декабря в США проходит вакцинация от коронавируса вакциной, разработанной американской корпорацией Pfizer в сотрудничестве с германской BioNTech. В отличие от этого препарата, вакцина Moderna не требует особо низких температур для хранения при перевозке.

Соединённые Штаты занимают первое место в мире по числу больных COVID-19. С начала пандемии в стране выявлено более 17,5 миллиона инфицированных. Умерли более 300 тысяч пациентов.

Радио "Свобода"

„Moderna“
„Moderna“
1 / 1Vida Press nuotr.
„Moderna“
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