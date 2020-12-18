Николай Халезин: третий пакет санкций Евросоюза -это "предательство" белорусов

Евросоюз принял третий пакет санкций против белорусских чиновников и компаний: в списке 29 фамилий и семь юридических лиц. Их европейские активы заморозят, а самим бизнесменам и чиновникам запретят въезд в ЕС. Среди компаний – электромеханический завод "Агат" и оборонный 140-й ремонтный завод, среди персоналий – бывший глава Минздрава Владимир Караник и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Николай Халезин, руководитель Белорусского свободного театра и общественный деятель, жестко раскритиковал эти санкции – и объяснил почему.

— Николай, вы в своем телеграм-канале пишете, что воспринимаете этот санкционный список как плевок в лицо белорусов и как предательство. Объясните почему?

— Такая оценка дана, потому что у руководства ЕС были все кейсы, которыми можно было нанести серьезный удар и по коррупции в Беларуси, и по тем коррупционным схемам, которые использует Лукашенко, и за счет чего содержится вся его многочисленная семья. Но Евросоюз этого не сделал. И не сделал он этого в очень странных обстоятельствах. Например, один из бизнесменов был удален из списка, уже будучи внесенным туда. Он был вычеркнут оттуда шариковой ручкой. Это были распечатанные тексты санкционных списков. И он просто был оттуда кем-то вычеркнут в последнюю секунду.

— Кто этот бизнесмен?

— Алексей Олексин.

— Чем он занимается?

— Он занимается всем. Он контролирует вместе с двумя своими партнерами, [Александром] Зайцевым и [Николаем] Воробьем (Воробей попал под санкции), весь транзит. Тут важно пояснить. Раньше технологии изымания денег из страны у Лукашенко были таковы, что существовали государственные организации или концерны, во главе которых он ставил своих людей. Например, "Белтехэкспорт", который попал под санкции, он уже был под санкциями. "Белтехэкспорт" возглавлял Владимир Пефтиев. У него в свое время работал Виктор Лукашенко, старший сын Александра Лукашенко. С ним у них целый огромный бизнес, который делился с семьей деньгами. Но бессмысленность нынешнего введения "Белтехэкспорта" под санкции в том, что эта компания пуста, как барабан.

— А кто же вычеркнул Алексея Олексина?

— Это мы сейчас и выясняем. Нам это очень хочется знать, очень.

— А почему? Есть ли у вас предположения?

— Потому что нам нужно понять, кто на сегодняшний день в Евросоюзе агент влияния от имени Александра Лукашенко и Владимира Путина.