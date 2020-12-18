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2020.12.18 12:46

Полиция начинает ограничивать передвижение между самоуправлениями

BNS, LRT.lt2020.12.18 12:46
Policijos patikra karantino metu kelyje A1
Policijos patikra karantino metu kelyje A1 / D. Umbraso/LRT nuotr.

 Полиция Литвы в пятницу начинает ограничивать передвижение между самоуправлениями - во всей стране будет оборудовано 250 контрольно-пропускных постов. 

"Планируем останавливать каждый автомобиль, но если будут очень большие заторы, то может быть избрана и другая тактика", - сказал пресс-атташе Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, свободно передвигаться смогут только грузовые автомобили с товарами.

В общей сложности на въездах в центры самоуправлений полиция оборудует в пятницу 250 КПП, на которых будут установлены камеры наблбдения, запрещающие знаки, часть въездов будет загорожена техническими средствами.

По словам Р. Матониса, за попытки обойти КПП предусмотрены строгие санкции - штрафы в размере от 500 до 1500 евро.

Блокпосты будут действовать с 13 часов пятницы до 21 часа воскресенья.

Policijos patikra karantino metu kelyje A1
Policijos patikra karantino metu kelyje A1
Policijos patikra karantino metu Palangoje
Policijos patikra karantino metu Palangoje
Policijos patikra karantino metu kelyje A1
Policijos patikra karantino metu kelyje A1
1 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Policijos patikra karantino metu kelyje A1
Policijos patikra karantino metu kelyje A1
2 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Policijos patikra karantino metu Palangoje
Policijos patikra karantino metu Palangoje
3 / 4Klaipėdos apskr. VPK nuotr.
Policijos patikra karantino metu Palangoje
Policijos patikra karantino metu Palangoje
4 / 4Klaipėdos apskr. VPK nuotr.
Policijos patikra karantino metu kelyje A1
Policijos patikra karantino metu kelyje A1
Policijos patikra karantino metu Palangoje
Policijos patikra karantino metu Palangoje
# Литва

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