Полиция начинает ограничивать передвижение между самоуправлениями

Полиция Литвы в пятницу начинает ограничивать передвижение между самоуправлениями - во всей стране будет оборудовано 250 контрольно-пропускных постов.

"Планируем останавливать каждый автомобиль, но если будут очень большие заторы, то может быть избрана и другая тактика", - сказал пресс-атташе Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, свободно передвигаться смогут только грузовые автомобили с товарами.

В общей сложности на въездах в центры самоуправлений полиция оборудует в пятницу 250 КПП, на которых будут установлены камеры наблбдения, запрещающие знаки, часть въездов будет загорожена техническими средствами.

По словам Р. Матониса, за попытки обойти КПП предусмотрены строгие санкции - штрафы в размере от 500 до 1500 евро.

Блокпосты будут действовать с 13 часов пятницы до 21 часа воскресенья.