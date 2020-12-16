Правительство увеличило выплаты за простои

Литовское правительство в среду постановило, что работодателям, которые во время простоев сохраняют рабочие места, со следующего года будет компенсироваться вся зарплата работника (100%), а максимальная субсидия будет достигать размера двух минимальных месячных зарплат (ММЗ).

По словам министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, это означает увеличение помощи и бизнесу, и работникам, которые останутся на рынке труда. Кроме того, будет меньше побуждения получить выплату по болезни.

По ее словам, на выплаты за простои в течение шести месяцев планируется потратить до 180 млн евро. Поправки к Закону о занятости еще должен принять Сейм.



В последнее время количество простаивающих сотрудников снова начало увеличиваться, но со среды эта цифра резко возрастет, когда прекратится деятельность таких торговых гигантов, как Senukai или Ikea, и других компаний, убежден президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис.



Государственная инспекция по труду также выявляет «хитрецов», которые получают субсидии, но все же отправляют работников на работу.



Заместитель директора Инспекции по труду Далюс Чапонас в интервью русской службе радио ЛРТ сказал, что нарушения устанавливаются, но они пока что не являются тенденцией, нечестных работодателей не так много.



"Информация поступает различными каналами, это и анонимные телефоны и почта, мы все анализируем. Те проверки, которые осуществляются после поступления сигнала, проходят не обязательно у работодателей, можем собрать фото и видеоматериал. То есть сначала собираются доказательства и только потом принимается решение насчет санкций. Чаще всего это штраф, в любом случае, мы информируем об этом решении Службу занятости, которая выплачивает деньги за простои, они, в свою очередь, принимают меры со своей стороны, чтобы вернуть деньги", - говорит Далюс Чапонас.



По его словам, нарушения бывают разные - на тех предприятиях, которым позволено работать, фиксируются сверхурочные и неоплата труда, также много нелегальных сотрудников в секторе строительства.



"Сейчас мы работаем с конкретной информацией, проверки не остановлены. Мы консультируем всех желающих как по телефону, так и по Фейсбуку, по электронной почте, так как возникает много вопросов из-за карантина", - сказал заместитель директора Инспекции по труду.