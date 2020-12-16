Президент Литвы: протоколы Молотова-Риббентропа РФ пытается прикрыть ложью

Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что Россия пытается прикрыть ложью и дезинформацией тайные протоколы к Пакту Молотова-Риббентропа.

По словам главы Литвы, решение высших органов Советского Союза признать существование тайных протоколов и осудить их позволило надеяться на то, что независимая Россия будет способна признать собственные ошибки, учиться на них и основывать свои отношения с соседями на принципах самоопределения народов и взаимного уважения.

"К сожалению, сегодня приходится признать, что новая политическая культура укоренилась у нашего большого соседа. В России власть вновь принадлежит авторитарным, реваншистским силам, у которых преступления Сталина и Гитлера не вызывают отвращения", – отметил Г. Науседа.

"Секретные протоколы, которые однажды уже были обнародованы усилиями, вновь пытаются прикрыть щитом тактической ложи и дезинформации", – сказал он.

Об этом глава государства сказал на организованной во вторник в Президентском дворце дискуссии, посвященной годовщине осуждения тайных протоколов к Пакту Молотова-Риббентропа, которая состоялась в декабре 1989 года.

Г. Науседа подчеркнул, что тайные соглашения между Советским Союзом и нацистской Германией многие десятилетия определяли причину страшных событий, постигших жителей Литвы – оккупацию, массовые убийства, ссылки, национализацию, репрессии, ограничения прав и свобод.

"Многие десятилетия последствия Пакта Молотова-Риббентропа сопровождали нас как страшный сон. Однако позорные соглашения двух тоталитарных режимов также возрождали непобедимую силу к сопротивлению", – сказал глава государства.

Он утверждает, что благодаря деятельности диссидентов, которые действовали в Литве и за ее пределами, историческая память была жива в течение многих десятилетий и способствовала развалу Советского Союза.