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2020.12.15 17:22

Павиленис: премия свободы продемонстрирует поддержку Литвы белорусским борцам

BNS, LRT.lt2020.12.15 17:22
Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja / D. Umbraso/LRT nuotr.

Награждение Премией свободы Литвы демократической оппозиции Беларуси продемонстрирует поддержку белорусским борцам со стороны Литвы, заявил председатель парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павилёнис. 

"В нашу задачу входит помощь белорусским борцам за свободу в сплочении, поскольку есть очень много сил, которые хотят их расколоть, поделить, ослабить", – заявил Ж. Павилёнис в Сейме по вопросу назначения премии.

Во вторник в первом чтении сейм одобрил назначение премии, за это предложение проголосовали 127 депутатов, никто не был против, пять воздержались. Окончательное принятие постановления планируется на четверг.

Глава ведомства отметил, что "в данный момент символом свободы Беларуси является Светлана Тихановская, и, вручая эту Премию свободы именно ей как символу всех людей, которые борются за свободу, мы поступим правильно".

"Это не означает, что эта награда вручается ей лично, но это символ, которым мы продемонстрируем поддержку всем борцам", – сказал Ж. Павилёнис.

В этом году премией предлагается наградить белорусскую демократическую оппозицию, с таким предложением выступила комиссия, учредившая премию.

Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Sviatlana Cichanouskaja
# Литва

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