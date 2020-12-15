Суд в Гааге: режим Мадуро систематически нарушает права человека

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) заявила о наличии оснований подозревать режим Венесуэлы в совершении преступлений против человечности. Как сообщает "Голос Америки", суд в Гааге рассматривает дело Венесуэлы с 2018 года и в 2021 году планирует вынести решение о необходимости начать полномасштабное расследование.

В опубликованном в понедельник отчёте главного прокурора Фату Бенсуды, в частности, говорится:

"МУС пришёл к выводу, что информация, имеющаяся на данном этапе, даёт разумные основания полагать, что по крайней мере с апреля 2017 года власти, военнослужащие и проправительственные лица совершали преступления против человечности".

Многомесячные антиправительственные демонстрации проходили в Венесуэле в 2017 году. В результате столкновений с полицией и произвольных арестов погибли 125 человек.

Представители правящей в Венесуэле Социалистической партии заявляли, что целью демонстраций протеста было насильственное свержение Мадуро.

Оппоненты и противники Мадуро приветствовали расследование, проведённое Международным уголовным судом в Гааге. Однако, как говорится в публикации "Голоса Америки", мало кто верит в перспективу скорых демократических изменений в Венесуэле.



Радио "Свобода"