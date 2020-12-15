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2020.12.15 11:48

Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Deutsche Welle2020.12.15 11:48
Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas 2011 metais
Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas 2011 metais / AP nuotr.

Кремль желает Байдену успехов на посту президента США и готов сотрудничать с демократом. Ряд мировых лидеров поздравили Джозефа Байдена существенно раньше, чем Путин.

Президент России Владимир Путин во вторник, 15 декабря, направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы на выборах в США. В Кремле пожелали демократу успехов в качестве главы Белого дома и подчеркнули, что Россия и Соединенные Штаты могут способствовать решению многих мировых вызовов, несмотря на разногласия. При этом ряд мировых лидеров поздравили Байдена существенно раньше, чем Путин.

Российский президент подчеркнул, что готов к взаимодействию и контактам с Байденом. По мнению Кремля, сотрудничество двух стран на основе равноправия и взаимоуважения отвечало бы интересам народов РФ и США, а также международного сообщества.

Несколькими часами ранее голосование Коллегии выборщиков в США подтвердило победу демократа Байдена над действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом.

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах
Избирательная кампания в США, проходившая в разгар пандемии, выдалась крайне напряженной. После сообщений ведущих СМИ страны о том, что демократ Байден на выборах 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы, действующий глава Белого дома отказался соглашаться с итогами голосования и несколько недель пытался оспорить их в судах.

Трамп утверждал, что демократы украли у него победу, однако не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. В конце ноября он поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

Церемония инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов должна состояться 20 января.

Deutsche Welle

Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas 2011 metais
Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas 2011 metais
1 / 1AP nuotr.
Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas 2011 metais
# Россия

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